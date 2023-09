Startseite augenarzt-jirak.at - FACHARZT FÜR AUGENHEILKUNDE UND OPTOMETRIE IN LINZ-OBERÖSTERREICH Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2023-09-04 16:06. Unser gesamtes Spezialistenteam in der Augenarzt-Ordination in Linz-Oberösterreich widmet sich voll und ganz der bestmöglichen Betreuung unserer Patienten. Wir legen großen Wert darauf, ausreichend Zeit für jeden von Ihnen zu reservieren. Unser Ziel ist es, zeitgemäße Diagnostik und Therapie bei sämtlichen Augenerkrankungen anzubieten und Ihnen ein angenehmes Gefühl während Ihres Besuchs zu vermitteln. Ihre Zufriedenheit und Ihr ganzheitliches Wohlbefinden in unserer Augenarztordination sind uns besonders wichtig. Wir möchten, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen und gerne zu Ihren Terminen erscheinen. Ihre Augengesundheit verdient Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen Ihnen gerne zur Seite. Wenn Sie einen Termin für eine augenärztliche Untersuchung oder fürs Augenlasern vereinbaren möchten, können Sie dies bequem online tun. Wir bitten Sie lediglich darum, aktuelle Brillen sowie eventuelle Befunde von früheren Augenuntersuchungen mitzubringen, um Ihnen bestmöglich helfen zu können. In unserer Praxis erwartet Sie eine professionelle Beratung und Betreuung, unterstützt von modernster Untersuchungsmethodik. Jede augenärztliche Untersuchung wird bei uns auf individueller Basis durchgeführt und entspricht höchsten medizinischen Standards. Unser Standort im Zentrum von Linz ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, was Ihren Besuch bei uns noch einfacher gestaltet. Wir freuen uns darauf, Sie umfassend zu beraten und persönlich zu betreuen. Ihre Augengesundheit liegt uns am Herzen, und wir sind stets bemüht, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Dr. Paul Jirak, FEBO & Dr. Marietheres Jirak

Dr. Paul Jirak, FEBO

Weissenwolffstraße 13 4020 Linz

Österreich E-Mail: office@augenarzt-jirak.at

Homepage: https://augenarzt-jirak.at

Telefon: 0732 7675 21160 Pressekontakt

