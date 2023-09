Startseite KLANGfest 2023 mit Smart & Nett Pressetext verfasst von SmartNett am So, 2023-09-03 12:18. Auch beim diesjährigen KLANGfest des VUT-Süd sind Smart & Nett vertreten. Diesmal mit zwei ausgewählten Top-Acts auf der Bühne: Café Voyage und IRXN. Am Ausstellerstand dabei sind neue und bekannte Musiker mit spannenden Meet & Greets. Wie bereits im Vorjahr findet das KLANGfest im Münchner Werksviertel statt. Während am Samstag, den 9. September 2023 gegen 14:00 Uhr die Konzerte auf den 4 Bühnen starten, empfangen Smart & Nett im Ausstellerzelt Musiker und Gäste. Um 16:15 Uhr ist der Musiker Quiet Traffic, bekannt als Stefan Göls mit dem Tonstudio Record Your Music, bei Smart & Nett am Stand. Am 8. September erscheint im Label Smart & Nett seine erste Single “Lane Change“ aus dem bevorstehenden Album „Movimiento“.

Etwa gegen 16:45 ist das weltweit erfolgreiche Trio Café Voyage anzutreffen, die zuvor, um 15:30 Uhr, im Werk7 Theater Songs aus ihrem Album „Milch & Honig“ spielen.

Gegen 17:15 kann man Robert Jay kennenlernen, ein großartiger Sänger für Pop und Swing, buchbar in der Künstlervermittlung Smart & Nett. Neu von ihm auf dem Markt: Die Single „Lifted“ und ab dem 14. September „HANA“.

Bevor die populäre Hardfolkband IRXN um 20:00 Uhr die Bühne am Knödelplatz rockt, sind sie um 18:15 am Stand. Hier gibt es zudem bereits erste Infos zu dem am 26. Oktober erscheinenden Fantasy-Buch „Eroberer der Sterne“ von Frontman Bernie Maisberger. Sehr zu empfehlen die aktuelle Single „Horizont“ zu diesem Buch. Ebenfalls am 26. Oktober erscheint die Single „Die Fliegerin“. Buch und Single feiern Premiere bei einer fulminanten IRXN-Party im Giesinger Bräu München.

Der bei Smart & Nett ganz neue Künstler Claas Triebel ist etwa um 18:45 Uhr anzutreffen. Sein Album „Mein Haus“ erscheint am 26.Oktober im Label Smart & Nett. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit mit Smart & Nett ins Gespräch zu kommen und die Agentur, das Label oder den Verlag näher kennenzulernen. Eine tolle Gelegenheit, Zusammenarbeit oder Kooperation anzusprechen oder einfach mal „Hallo“ zu sagen. Smart & Nett stehen gerne für Presseanfragen zur Verfügung. 32 Konzerte unterschiedlicher Genres sind auf dem KLANGfest bis in den späten Abend geboten, daneben Künstlerinterviews in der Medienlounge sowie offene Diskussionsrunden und verschiedene Infostände. Weitere Infos: https://klangfest-muenchen.de/. Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.