Startseite www.augenspezialist-wien.at - Willkommen im Augenlaserzentrum Wien Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2023-09-01 16:36. Seit mehr als 20 Jahren erfüllen wir den Menschheitstraum vom Leben ohne Brille! Unsere oberste Priorität liegt stets auf höchster Qualität, unterstützt von modernster Technologie und dem Fachwissen erfahrener Ärzte sowie eines versierten Teams. Jedes Auge ist einzigartig. Daher widmen wir uns in einem kostenlosen Erstgespräch ganz Ihren individuellen Wünschen, Bedürfnissen und eventuellen Ängsten. In einer entspannten Atmosphäre erörtern wir gemeinsam mit Ihnen die passenden Behandlungsoptionen. Das Atamniy Augenlaserzentrum Wien ist spezialisiert auf das gesamte Spektrum der refraktiven Augenchirurgie, sei es mittels Lasertechnologie, zusätzlichen Linsen oder einem Linsentausch. Unsere Erfahrung aus tausenden erfolgreichen Eingriffen hat immer gezeigt: Das medizinisch Sinnvolle steht stets an erster Stelle. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem Leben ohne Brille: Angefangen beim ersten Gespräch über die Voruntersuchung bis hin zur Operation und der anschließenden Nachsorge - alles findet bei uns vor Ort statt. Unser Team in Wien wird Sie während des gesamten Behandlungsprozesses betreuen. Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft blicken und freuen Sie sich auf einen Besuch in unserem Augenlaserzentrum in Wien! Augenlasern Wien - Augenlaserzentrum Österreich - Dr. Atamniy

Dr. Jamal Atamniy

Jörgerstraße 10 1180 Wien

Österreich E-Mail: office@augenlasern-wien.at

Homepage: https://www.augenspezialist-wien.at/kassenuntersuchungen/

Telefon: +43664 990 34 611 Pressekontakt

