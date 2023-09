Startseite plastischechirurgie-linz.at - Schönheitschirurg in der Nähe von Linz - Dr. med. Philipp Mayr Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2023-09-01 15:56. Als Patient bei Dr. Philipp Mayr stehen Ihnen nicht nur umfassende, persönliche Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung, sondern Sie haben auch die Gelegenheit, in einer angenehmen Umgebung offen über Ihre Wünsche und eventuellen Bedenken bezüglich eines medizinischen Eingriffs zu sprechen. Auf Grundlage Ihres uns entgegengebrachten Vertrauens erstellen wir ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Behandlungskonzept, indem wir aufmerksam auf Ihre Anliegen hören. Unser Ziel ist es, Ihre einzigartige Persönlichkeit durch präzise Arbeit in einem ausgewogenen äußeren Erscheinungsbild zu betonen. Dabei sind nicht immer umfangreiche Operationen erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Empathie und Sympathie spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl eines Eingriffs und der Auswahl Ihres Vertrauensarztes. Plastische Chirurgie Linz-Wels-Oberösterreich (OÖ)

Philipp Mayr

Reischekstr. 39 4020 Linz

Österreich E-Mail: office@plastischechirurgie-linz.at

Homepage: https://www.plastischechirurgie-linz.at

Telefon: 00436504646498 Pressekontakt

Plastische Chirurgie Linz-Wels-Oberösterreich (OÖ)

Philipp Mayr

Reischekstr. 39 4020 Linz

Österreich E-Mail: office@plastischechirurgie-linz.at

Homepage: https://www.plastischechirurgie-linz.at

Telefon: 00436504646498 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten