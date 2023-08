Startseite Legal Finance International GmbH: Prozessfinanzierung nach neuem Modell Pressetext verfasst von legalfinanceint am Di, 2023-08-29 17:42. Der Düsseldorfer Prozessfinanzierer Legal Finance International GmbH stellt ein neues Finanzierungsprodukt vor: Distressed Finance. Nach diesem neuen Modell finanziert Legal Finance ab sofort auch Verfahren, die nicht auf eine Geldzahlung gerichtet sind. Beim üblichen Modell der Prozessfinanzierung übernimmt der Prozessfinanzierer die Gerichts- und Anwaltskosten und ist im Gegenzug mit einem Anteil am Prozesserfolg beteiligt. Somit können nur Verfahren finanziert werden, bei denen im Erfolgsfalle Geld gezahlt wird. Legal Finance finanziert nach dem ‘Distressed Finance’-Modell nun auch Verfahren, bei denen es zum Beispiel um die Rückübertragung von Firmenanteilen, um die Aufteilung einer Erbschaften, um Aktien, um das Eigentum an einem Kunstwerk oder einer Immobilie geht. Im Erfolgsfall ist Legal Finance mit einem Anteil am Prozesserfolg beteiligt - zum Beispiel an der streitbefangenen Immobilie. In Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft, der LF Legal Finance SE (Frankfurt), finanziert Legal Finance bereits einen ersten Fall nach dem neuen Modell:

Bei diesem Verfahren geht es um die Rückübertragung von Firmenanteilen von einer Privatperson. Das streitbefangene Unternehmen ist werthaltig und wurde dem Kläger, unter anderem durch Täuschung, "abgenommen", wodurch der Geschädigte einen Verlust in sechsstelliger Höhe erlitt. Die bisherigen außergerichtlichen Kosten hat der Kläger selbst getragen. Legal Finance finanziert nun die Kosten der Klageerhebung. Die Erfolgschancen der Klage wurden anwaltlich als gut bezeichnet. Legal Finance ist bei Erfolg mit einem Anteil an dem Unternehmen beteiligt. Legal Finance International GmbH

Speditionstraße 15a

40221 Düsseldorf Internet: https://legalfinance.international/

E-Mail: Info@LegalFinance.International

Telefon: 0211 / 3845826574 Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 99330 Die Legal Finance International GmbH ist ein Prozessfinanzierer aus Düsseldorf, der international Gerichtsprozesse und juristische Ansprüche finanziert. Legal Finance finanziert nicht nur in normalen Gerichtsverfahren, sondern auch in Spezialverfahren, Inkasso und Vollstreckung. Über legalfinanceint Komplettes Benutzerprofil betrachten