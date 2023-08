Startseite Taschenbuch "Fahrradparadies Mosel. Radtouren für Genießer" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-24 12:02. Ein besonderer Reiseführer: Der Autor zeichnet mit viel Gefühl die schönsten Fahrradstrecken an der Mosel nach, die zu unvergesslichen Erlebnissen, Genussmomenten und herrlicher Entspannung führen. Das Buch ist eine Liebeserklärung an die Mosel und beschreibt traumhafte Radtouren in einer märchenhaften Landschaft. Das Moseltal ist mit seinen flachen und gut ausgebauten Radwegen ein Fahrradparadies. Die Wege verlaufen zwischen der romantischen Mosel auf der einen und mächtigen Weinbergen auf der anderen Seite. Die unzähligen Windungen des Flusses in diesem lieblichen und sonnenverwöhnten Tal machen die Radfahrten spannend und abwechslungsreich. Mittelalterliche Fachwerkdörfer wie Beilstein und eindrucksvolle Städte wie das römische Trier liegen am Weg. Die zauberhafte Umgebung und vor allem der leckere Wein in den Straußwirtschaften bieten herausragende Voraussetzungen für entspannte Genießer-Radtouren. Beschrieben wird der gesamte Radweg von Trier bis nach Koblenz mit praktischen Hinweisen darauf, wo man am besten Pausen einlegt, wo es besondere Spezialitäten gibt und man die besten Weine genießen kann. Der Mosel-Riesling, einer der besten Weißweine der Welt, erfährt besondere Beachtung. Das Buch enthält viele schöne Bilder, größtenteils private Fotoaufnahmen des Verfassers. Der Autor Reinhard Schreiner, Organisator von "Reinhards Radtouren" (www.moselradtour.info), die als reine Genussradtouren ausgelegt sind, schöpft aus einem reichen Erfahrungsschatz. Schreiner ist Historiker, erfahrener Radfahrer, kommt aus der Moselregion und informiert aus erster Hand. Aus Sicht des Radfahrers zeichnet er detailliert die besten Radstrecken nach, welche Moselseite beispielsweise die beste ist, und gibt praktische Tipps. Das handliche Buch ist jedem zu empfehlen, der die Mosel kennen und lieben lernen will und für den das Radfahren nicht nur sportliche Betätigung, sondern vor allem Erholung und Genuss bedeutet. € 12,80 Edition Blaes ISBN 9-783-949192-13-5 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Reinhards Radtouren

