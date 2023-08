Startseite Schneider Electric verzeichnet Erfolge bei der Erreichung seiner internen ESG-Ziele Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-08-23 10:30. Tech-Konzern veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht für 2023 Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 verkündete Tech-Konzern Schneider Electric, dass bereits die Hälfte der selbstgesetzten ESG-Ziele (Environmental, Social, Governance) für 2025 erreicht wurden. Entsprechende Fortschritte auf dem Weg zu einem konsequent ESG-konformen Wirtschaften sind bereits seit 2005 im Schneider Sustainability Impact Report festgehalten. Die darin enthaltenen aktuellen Zielsetzungen stehen in enger Verbindung mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Engagement für Umwelt, Klima und Soziales Besonders prägend für die ESG-Strategie von Schneider Electric war in den vergangenen Jahren das Engagement, möglichst vielen Menschen Zugang zu sauberer und zuverlässiger Energie zu verschaffen. Im Osten Indiens etwa rüstete der Konzern 565 Schulen mit Photovoltaikanlagen aus. Neben diesen sozialen Initiativen hat das französische Unternehmen aber auch die Entwicklung klimafreundlicher Technologien stark vorangetrieben. Mithilfe der von Schneider Electric entwickelten IoT-Lösungen war es Kunden aus den Bereichen Industrie, Immobilien, Rechenzentren und Energieversorgung seit 2018 möglich, rund 481 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Und auch in puncto Lieferketten zeigen sich bemerkenswerte Ergebnisse: Neben der Einhaltung von sogenannten Decent-Work-Richtlinien gestaltet Schneider Electric seine Wertschöpfungskette durch die Einführung plastikfreier Verpackungen und recycelter Materialien Stück für Stück nachhaltiger. Zusätzlich konnten die Emissionen der wichtigsten Lieferanten deutlich reduziert werden. Ein bedeutender Meilenstein, denn bis 2050 sollen über das spezielle Förderprogramm Zero Carbon Project die CO2-Emissionen des gesamten Wertschöpfungsnetzwerks auf Netto-Null sinken. Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schneider Electric GmbH

