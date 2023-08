Startseite EZ-Water, die Exklusionszone im Wasser und der vierte Aggregatzustand Wassers Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-22 12:35. Dr. Gerald H. Pollack ist Professor an der University of Washington, er die führende Autorität auf dem Gebiet der Wasserstrukturierung. Er hat jahrelang die Phänomene des Wassers erforscht; seine größte Leistung ist die Entdeckung und Definition von Wasser - ein Naturphänomen mit ungeahntem Potenzial Wissenschaft - Dr. Pollacks Sachbuch beschreibt erstmals eine bisher unbekannte Qualität unseres einzigartigen Lebenselements Wasser. Die weitreichenden Konsequenzen und Anwendungsmöglichkeiten dieser neuen Erkenntnisse sind noch gar nicht überschaubar. Gerald H. Pollack ist Professor/Doktor für Bioengineering und hat in seinem Labor in Seattle (USA) zahlreiche Experimente mit Wasser durch-geführt. Dabei entdeckte er einen vierten Aggregatzustand von Wasser (neben seiner flüssigen, seiner gefrorenen und seiner dampfenden Form): Es handelt sich um absolut reines Wasser mit einer spezifischen elektrischen Ladung. Dabei lautet seine zentrale Schlussfolgerung: "Wasser speichert Lichtenergie - vergleichbar einer Batterie". Diese Entdeckung eröffnete uns von ZARO Biotec völlig neue Perspektiven für diverse mögliche Nutzanwendungen in Physik, Chemie und Technik, in Biologie und Medizin - man denke nur an den großen Anteil von Wasser im menschlichen Körper, in jeder Zelle. Als wir 2003 zu ersten Mal ein gelartiges Wasser in unseren Händen hielten wussten wir damit nichts anzufangen, es war eine Irritation, erst das Wissenswerk von Dr. Pollack erklärte uns, was wir da in unseren Händen hielten. Heute ist EZ-WATER® ein registriertes Markenzeichen von ZARO Biotec und damit eine Definition für die Funktionalität unserer Wassertransformer und Wasserreinigungsentwicklungen. EZ-Wasser - Gelartig, festes Wasser Jeder kennt Wasser im normalen flüssigen Zustand. Wir wissen um den gasförmigen, nebligen Wasserdampf und wir haben Wasser im festen Zustand als gefrorenes Eis. Diese drei Aggregatzustände sind allseits bekannt, täglich haben wir damit zu tun. Der für uns bis vor kurzem unbekannte Wasserzustand ist EZ, Kurzform von "Exclusionszone", was übersetzt Ausschluss-Zone bedeutet. Diese vierte Phase wurde von dem Wasser-Forscher Dr. Gerald Pollack entdeckt und er beschreibt damit einen gelartigen Aggregatszustand zwischen flüssig und gefroren. Wie auch bei gefrorenem Eis hat auch dieses Wasser-Gel eine hexagonale, also sechskantige Struktur. Diese Exclusions-Zone (EZ) der Wasserstruktur ist dabei eine dünne Schicht, in der sich das Wasser in der Nähe von hydrophilen Flächen aus sich selbst ordnet. Es reinigt sich selbst und verschiebt die gelösten Stoffe in das umgebende reguläre Wasser ab. Daher abgeleitet entstand der Name Exclusions-Zone, da alle elementaren Stoffe und Protonen verdrängt werden und somit aus dieser Schicht ausgeschlossen werden.

Weitreichende Untersuchungen haben gezeigt, dass Trinkwasser eine gänzlich andere Struktur aufweist als Wasser, das in den Zellen vorkommt. Wasseranziehende Areale sind überall im Organismus zu finden, quasi in jeder Zelle. Folglich bildet sich im Körper aus dem Trinkwasser, das wir zu uns nehmen, dieses EZ-Wasser. Durch diesen Gel-Zustand können somit Makromoleküle und Zellmembranen erst funktionieren. Erkenntnisse über Eigenschaften von EZ-Wasser (H3O2) EZ-Wasser wird auch als lebendiges-, strukturiertes-, oder hexagonales Wasser bezeichnet. Es verfügt über spezifische Eigenschaften, die selbst Wissenschaftler zum Staunen bringen:

-Es ist negativ geladen.

-Es verfügt über eine gelartige Viskosität.

-Es verändert den elektronischen Widerstand.

-Es nimmt Infrarotlicht auf.

-Es besitzt einen veränderten pH-Wert.

-Es reinigt sich von selbst und liefert Reinigungskraft

-Es ordnet sich von selbst.

-Es verfügt über eine hexagonale, kristallartige Struktur. EZ-Wasser ist definitiv der vierte Aggregatszustand von Wasser, ein Zustand zwischen gefroren und flüssig. Es verfügt über eine deutlich andere Struktur als Trinkwasser, ist gelartig und reagiert auf Infrarotlicht.

Wir und die elementaren Naturgesetze Als Naturgesetz wird in der Wissenschaftstheorie eine durch Beobachtungen überprüfbare Regelmäßigkeit von Vorgängen in der Natur bezeichnet. Für unsere Technologie nutzen wir die bekannte Ionisation, physikalische Grundprinzipien, elementare chemische Grundlagen, und die neuesten Forschungsergebnisse zu den biologischen Phänomenen, wie eben unter anderem dem EZ-WATER®. Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Esoterik überprüfen wir und versuchen diese sinnvoll und ergänzend in Produkten zu verbinden, schließlich leben wir alle in einem verbundenen ganzen Kosmos. Alle unsere Entwicklungen sind dadurch einzigartig, weil unser Denken einzigartige, wirkungsvolle Innovationen hervorbringt, "Alles ist schon da, lasst es uns sinnvoll einsetzen", ein Credo dem wir seit 1997 folgen. Wer ist Professor Dr. Gerald Pollack Gerald Pollack, hat einen Doktortitel in Biomedizintechnik. Er ist Professor für Bioengineering an der Universität von Washington/Seattle und außerdem Gründungs-Chefredakteur der Zeitschrift Water, er ist der Organisator der Jahreskonferenz über die Physik, Chemie und Biologie des Wassers. Als geschäftsführender Direktor des Institute for Venture Science forscht er u.a. an biologischer Bewegung und Zellbiologie bis hin zur Wechselwirkung von biologischen Oberflächen mit wässrigen Lösungen wie z. B. Wasser. Sein1990 erschienenes Buch, Muscles and Molecules: Uncovering the Principles of Biological Motion" wurde von der Society for Technical Communication mit einem Exzellenzpreis ausgezeichnet. 2001 erschienen sein Buch Cells, Gels and the Engines of Life und sein neuestes Buch The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid and Vapor" (Jenseits von fest, flüssig und dampfförmig) erhielten den Distinguished Award, die höchste Auszeichnung dieser Gesellschaft. Außerdem wurde das Buch mit dem World Summit Excellence Award ausgezeichnet. (Ende) ZAROnews der PR-Service für Online-Pressemedien, Social-Media und Printmedien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir recherchieren, schreiben und publizieren und platzieren in Suchmaschinen Firmenkontakt

ZAROnews PR-Service

Robert Zach

Hechtsee 7

6330 Kufstein

+43 5372 71123

http://www.zaronews.world Pressekontakt

ZAROnews

Verena Damiani

Oberzelgli 15

CH-6390 Engelberg

0700 999 777 00

http://www.zaronews.world Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten