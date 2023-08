Startseite Eine Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-08-18 14:39. Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH zählen zur nachhaltigen Haustechnik. In der heutigen Zeit, in der Nachhaltigkeit, Wärmedämmung, Hausautomatisierung, Energiesparmanagement und eine kluge Raumaufteilung eine immer größere Rolle spielen, ist es erfolgsentscheidend, auch im Bereich der Haustechnik auf hochinnovative Gesamtlösungen zu setzen, die sowohl klimaschonend als auch energieeffizient sind. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH hat sich genau darauf spezialisiert und bietet eine breite Palette an nachhaltiger bzw. grüner Haustechnik, die den Energieverbrauch deutlich reduziert, das Klima schützt und gleichzeitig den Komfort in Altbauten ( Wärmepumpen-Altbau-Sanierung ) und Neubauten ( Wärmepumpen-Neubau-Projekte ) spürbar erhöht. Energieeffiziente Luftwärmepumpen und Sole-Wärmepumpen mit Energiespartechnologie : Eine der zentralen Säulen nachhaltiger Haustechnik sind Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH. Wärmepumpenheizungen (Wärmepumpen-Heizungen) nutzen die natürliche Wärme aus der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser, um Altbauten und Neubauten zu beheizen, im Sommer zu kühlen und Wasser zu erwärmen. Durch diesen hochinnovativen Ansatz wird nicht nur der CO2-Ausstoß drastisch reduziert, sondern auch der Energieverbrauch in Neubauten und Altbauten merklich gesenkt. Intelligente Warmwasserlösungen: STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet nicht nur Wärmepumpenlösungen für die Raumheizung und Wohnraumkühlung, sondern auch für die Warmwasserbereitung. Die intelligenten Warmwassersysteme passen sich dem individuellen Bedarf an und sorgen so für maximale Effizienz bei Neubauprojekten und Altbausanierungen. Dadurch wird nicht nur Energie gespart, sondern auch Wasser, da die Systeme präzise dosieren und verschwenderischen Verbrauch verhindern. Photovoltaik und Energiemanagement: Um den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom zu maximieren, bieten sich auch handelsübliche Photovoltaiklösungen, die mit modernen Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen beliebig kombinierbar sind. Durch den Einsatz von erneuerbaren Energien (Sonne, Wasser, Wind) lassen sich 100 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Erneuerbare Energien (Sonnenkraft, Wasserkraft und Windkraft) gehören in Verbindung mit modernen Sole-Wärmepumpen und Luft-Wärmepumpen zu den Schlüsseltechnologien, wenn es um die wirksame Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels geht. Moderne Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen mit Stromspeicher) ermöglichen es Hausbesitzern und Gewerbekunden, ihren eigenen grünen Strom zu produzieren und so unabhängiger von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas und Öl zu werden. In Verbindung mit intelligentem Energiemanagement kann der erzeugte Strom effizient genutzt und überschüssige Energie ins Netz eingespeist werden. Umweltbewusstes Denken im Fokus: STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der über die reinen Produkte hinausgeht. Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Materialien, recyclebare Komponenten und eine ressourcenschonende Gesamtproduktion in Deutschland. Dadurch wird die Klimabelastung bzw. Umweltbelastung von Anfang an minimiert. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH gestaltet die Energiewende bzw. Wärmewende aktiv mit. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH beweist, dass nachhaltige Haustechnik nicht nur ein Megatrend ist, sondern eine Notwendigkeit in einer nachhaltigen Welt, die sich voll und ganz dem Klimaschutz verschrieben hat. Mit energieeffizienten Sole-Wärmepumpen, Luft-Wärmepumpen, intelligenten Warmwassersystemen, erneuerbaren Energien (Wind, Sonne, Wind) und einem umfassenden umweltbewussten Ansatz setzt das Unternehmen Maßstäbe für eine zukunftsfähige Wohn- und Lebensqualität. Wer auf der Suche nach nachhaltigen Gesamtlösungen für die Haustechnik ist, findet bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH einen verlässlichen Ansprechpartner auf diesem Weg in eine umweltfreundliche Zukunft. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Haustechniksortiment an hochinnovativen Gesamtlösungen im Innovationsbereich "Erneuerbare Energien" eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels."STIEBEL ELTRON bietet effiziente Lösungen für Warmwasser, Raumheizung, Klima und Erneuerbare Energien (Wärmepumpen und Lüftung)."

