Startseite CIECH-Gruppe führt mit AQUA PRO eine eigene Marke für Salztabletten ein Pressetext verfasst von ITMS22 am Fr, 2023-08-18 10:53. Staßfurt, 15. August 2023 – Die CIECH-Gruppe, führend in der Produktion von Salz, Soda und Natron in Europa, startet mit ihrer neuen Marke AQUA PRO eine Markenoffensive für die Expansion ihrer Salztabletten für Wasserenthärtungsanlagen. Durch die Vermarktung ihrer Salztabletten unter eigener Marke geht das Unternehmen neue Wege zum jetzt unmittelbaren Verkauf an seine auf Wasserenthärter angewiesenen Hauptzielgruppen aus Industrie und Handel. Dieser richtet sich zudem auf private Verbraucher, die für ihre Haushalte immer mehr auf die Wasserenthärtung angewiesen sind und soll daher auch über den Einzelhandel vertrieben werden. Ermöglicht wird das Vorgehen durch das 2021 neu eröffnete, hochmoderne Salzwerk in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, mit dem die CIECH-Gruppe ihre europäische Produktion verdoppeln konnte. AQUA PRO ist ab sofort erhältlich und wird durch eine crossmediale Kampagne, bestehend aus PR, Print- und Online-Werbung, SEM und einer zielgruppenspezifischen Landingpage beworben. Begleitet wird die Einführung der Marke von einem neuen Verpackungskonzept, das sich in modernem Design, Vielsprachigkeit und – im Sinne seiner breiteren Zielkundschaft – fünf Bedarfsgrößen zwischen zehn und tausend Kilogramm äußert. Die zusätzliche Ansprache von Privathaushalten begründet sich aus der das Geräte- oder Armaturleben beeinträchtigenden Wasserhärte in Deutschland, im Sinne von Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit. Zur Deckung des Bedarfs seiner gewachsenen Zielkundschaft, erreicht die CIECH-Gruppe mit der gegenseitigen Ergänzung seiner Werke in Staßfurt und Janikowo, Polen, nun eine Gesamtkapazität seiner Zielproduktion von 1.000.000 Tonnen pro Jahr. Dabei beträgt der Anteil des neuen Staßfurter Werkes jährliche 450.000 Tonnen. „Der Auftritt von AQUA PRO unterstreicht dessen Qualität durch erstklassigen Kundenservice. Dank dieser Konsequenz punkten wir bei der Markenbindung und erreichen eine breitere Etablierung“, unterstreicht Jan Döge, Sales Director Western Europe bei CIECH Salz Deutschland. Salztabletten bestehen aus Natriumchlorid und entziehen dem Wasser aus Kalzium und Magnesium bestehenden Kalk. Durch Ablagerungen infolge chemischer Reaktionen mit alkalischen Stoffen oder Wasserverdampfung beeinträchtigt dieser beispielsweise die Funktionsfähigkeit von Geräten oder führt zu Leitungsverstopfungen. Dies erfordert einen vorbeugenden Schutz, indem das als hartes Wasser bezeichnete kalkhaltige Wasser durch Enthärtungsanlagen geführt und somit weich gemacht wird. Salztabletten sind in jeder Wasserenthärtungsanlage einsetzbar, ob für Eigenheim, Badeanstalt, Brauerei, Gärtnerei, Gastronomie, Waschanlage, Wasseraufbereitungsbetrieb oder Kraftwerkskühlung. Durch das in Staßfurt mit eigenen Rohstoffen und einer Reinheit von 99,9 Prozent an Natriumchlorid produzierte, geruchsneutrale AQUA PRO garantiert die CIECH-Gruppe hochwertigste Ergebnisse in Anlagenschutz und Wasserqualität. Unter geringem Verbrauch wird mit den Salztabletten effizienter Kalkschutz für Nachhaltigkeit und Umweltschutz garantiert. Diesen ergänzt CIECH zudem mit der Verwendung recycelbarer LDPE-Verpackungen nach der ESG-Strategie (Environmental, Social and Governance), im Sinne der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Marketingmaßnahmen für AQUA PRO, die PR, Direktmarketing, Print- und Online-Werbung umfassen, verbinden Markenvorstellung mit Aufklärung. Dabei erfüllen sie den Informationsbedarf an Optionen für gewerbliche Kunden und der Notwendigkeit zur Wasserenthärtung für private Kunden. Die neue Produkt-Landingpage, die unter www.aquaprosalz.de zu erreichen ist, ist gezielt auf B2B-Kunden ausgerichtet und ermöglicht eine schnelle und individuelle Kontaktaufnahme. # # # Über CIECH-Gruppe

CIECH ist eine internationale, stetig wachsende Chemiegruppe mit einer führenden Position auf den globalen Märkten. Der börsennotierte Produzent von Soda, Natron, Siede-, Speise- und Pharmasalz, Natriumsilikaten, Pflanzenschutzmitteln sowie Polyurethan-Schaumstoffen hat Fabriken in Deutschland, Polen und Rumänien. CIECH beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter in der gesamten EU, davon etwa 500 in Deutschland.

2021 eröffnete die CIECH-Gruppe in ihrem Werk eine neue Produktionsanlage in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, und ist damit zu einem der größten Hersteller von Siedesalz in Europa avanciert. Die während der Pandemie errichtete Fabrik ist die modernste Anlage dieser Art in Europa. Die angestrebte Produktionskapazität liegt bei 450.000 Tonnen Salz pro Jahr; die Produktpalette umfasst unter anderem Salztabletten, Speisesalz und in Zukunft auch pharmazeutisches Salz. Das zweite Salzwerk der CIECH-Gruppe in Janikowo, Polen, hat eine Produktionskapazität von 500.000 Tonnen pro Jahr. Seit 2005 ist die Aktiengesellschaft CIECH S.A. an der Warschauer Börse und seit 2016 an der Frankfurter Börse notiert.

Als eines der großen Chemieunternehmen, mit Sitz in Polen, verschickt CIECH seine Waren an fast alle Kontinente. Mit ihnen werden Artikel hergestellt, die im täglichen Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt unverzichtbar sind. Das in Staßfurt erzeugte Salz ist Ausgangsstoff für eine Vielzahl von Produkten, die in der Verarbeitung von Lebensmitteln, in der Wasseraufbereitung und -enthärtung, als Reinigungsmittel und als Industriesalz bei chemischen Prozessen eingesetzt werden. Die hohen Produktions- und Qualitätsstandards bei CIECH ermöglichen zudem die Produktion von pharmazeutischem Salz. # # # ITMS Marketing GmbH

