Naturzade Schwarzkümmelöl ungefiltert - DLG GOLD PRÄMIERUNG 2023

Das Schwarzkümmelöl von DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) wurde mit der Goldmedaille in den Jahren 2020 & 2023 ausgezeichnet, was seine hervorragende Qualität und seinen Geschmack bestätigt. Sanus Natura stellt in der eigenen Naturzade Ölmühle kaltgepresstes Schwarzkümmelöl sowie andere Pflanzenöle selbst her. Wir verarbeiten ausschließlich ausgesuchte Schwarzkümmelsamen der Sorte Nigella sativa zu drei Varietäten. Im Gegensatz zu stationärem Handel fallen bei unseren Produkten keine langen Lagerzeiten an, wodurch das Aroma leiden und Nährstoffe verloren gehen können. Bei Naturzade Schwarzkümmelölen haben Sie hinsichtlich Reinheit und Güte stets höchste Gewissheit, echte Premium-Produkte zu erhalten. Naturzade Schwarzkümmelöl - 100% naturrein & katgepresst. Wie entsteht kaltgepresstes Schwarzkümmelöl von Naturzade? Bei der Kaltpressung kommen Saaten aus kontrolliertem anbau in die Ölmühle, die das Öl bei niedrigen Temperaturen (im Gegensatz zur Warmpressung) herauspresst. Der Vorteil: Es bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe im nativen Öl, das daher seine höchste Wirkung entfalten kann. Die Kaltpressung benötigt auch nur einen Arbeitsgang und gilt deshalb als besonders schonend. Das Verfahren hat eine uralte Tradition und dürfte wohl auch schon im alten Ägypten bekannt gewesen sein. Freilich verlangt das Verfahren viel Geschick und Know-how. Unter anderem achten wir in der Ölmühle beim Kaltpressen auf den exakten Wechsel zwischen der Verdichtung und der Entspannung der Schwarzkümmelsamen. Auch die Reinigung des Öls erfolgt sehr sorgfältig. Echter Schwarzkümmel enthält über 100 sehr wertvolle Inhaltsstoffe, die als ungemein gesund gelten. Schwarzkümmelöl ungefiltert Unsere ungefilterten Schwarzkümmelöle sind besonders hochwertig, da sie durch Sedimentierung entstehen. Im Gegensatz zur gefilterten Varietät enthält das ungefilterte Schwarzkümmelöl noch mikroskopisch kleine Partikel der schwarzen Samenkörner, die den würzigen Geschmack erzeugen. Je dunkler das Öl ist, umso höher ist seine Qualität. Das Naturzade Schwarzkümmelöl ist sehr dunkel schwarz-grün und bereits beim Öffnen verströmt es seinen würzigen Duft. Grobe Partikel und Schalenteile entfernt die natürliche Sedimentation. So bleiben alle wertvollen Vitamine, Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffe in vollem Umfang erhalten. Da wir ausschließlich die ägyptische Sorte Nigella sativa verarbeiten, erscheint der Geschmack aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentration deutlich intensiver als bei unseren gefilterten Produkten. Die ätherischen Öle sorgen für einen leicht scharfen Nachgeschmack, der jedoch nicht brennt. Dieses kräftige, fast exotische Geschmacksbukett macht die beste Qualität bei Schwarzkümmel aus, die Sie durchaus mit Rohkostqualität gleichsetzen können. Schwarzkümmelöl Kaufen Der Verkauf erfolgt im Ladengeschäft, im Onlineshop naturzade.de sowie über die großen online Marktplätze. Die Kosteneinsparung durch den Direktvertrieb gibt der Erzeuger selbstverständlich an die Endverbraucher weiter. Kurze Wege durch die eigene Herstellung in Lünen ermöglicht den Versand eingehender Bestellungen bis 12:30 noch am selben Tag. Nicht nur der schnelle Lieferservice erzeugt sehr positive Kundenresonanz, auch der intensive Kontakt zu den Käufern sorgt für hohe Wertschätzung. Für Fragen oder konstruktive Vorschläge zum Sortiment haben die engagierten Mitarbeiter stets ein offenes Ohr, denn Kundenzufriedenheit genießt bei Sanus Natura höchste Priorität.

