Startseite Pro-Retina- Herbsttagung im Haus der Blinden in Berlin Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Fr, 2023-08-11 11:46. Auch dieses Jahr veranstaltet die Pro-Retina Regionalgruppe Berlin-Brandenburg wieder ihre jährliche Herbsttagung. Es konnten verschiedene Referenten gewonnen werden. Mit den unterschiedlichen Themen wird es sicher wieder eine interessante Veranstaltung. Datum:

Samstag, 23. September 2023, von 11.00 Uhr bis circa 15.00 Uhr

Tagungsort:

Haus des ABSVs, Auerbachstraße 7, 14193 Berlin Programm:

Begrüßung

Prof. Dr. Bernhard Sabel, Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie an der Universität Magdeburg

Erholung verlorener Sehleistung: Geht da was mit Gehirnplastizität?

Mittagsimbiss

Prof. Dr. Stefan Mundlos, Charité Berlin, Direktor des Instituts für Medizinische Genetik und Humangenetik:

Kenne dein Gen! Ablauf und Bedeutung der Genbestimmung

Nursen Draeger und Wolfgang Lobato: Tipps, Apps, Hilfsmittel zur Alltagsbewältigung

Aktuelles aus dem Verein

Verschiedenes

Bitte meldet euch bis zum 31. August 2023 bei der Leitung Elke Unger-Robra unter Mail rg-be-bb@pro-retina.de mit euren Kontaktdaten an. Die Pro Retina hat auch einen Patientenstammtisch und eine Patientensprechstunde im Vivantes-Klinikum Neukölln

