Startseite Diese Tipps und Tricks für die Organisation der MPU solltest du unbedingt kennen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-08 08:27. Nachfolgend listen wir relevante Tipps und Tricks für eine strukturierte Organisation der MPU. Um dir bei deiner MPU behilflich zu sein, soll dir nachfolgend der zweite Teil von Band 1 unserer Tipps und Tricks der MPU für eine angemessene Organisation deiner MPU helfen. Sofern du diese wesentlichen Tipps und Tricks im Rahmen der Organisation deiner MPU berücksichtigst, kann hinsichtlich des Ablaufs nicht viel falsch laufen! Herr Baran, M. Sc. und Inhaber der vMPU-Zentrale e. K. , hat auf Basis seiner jahrelangen Erfahrung eine Handvoll wesentlicher Tipps zusammengetragen, mit denen er dem betroffenen Kundenkreis mit Rat und Tat zur Seite steht: Tipp 1:

Beschaffe dir den Auszug aus dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg. Diesen kannst du mit einem formalen Antrag direkt selbst, unentgeltlich bei der Bundesbehörde einfordern. Hierfür gibt es unterschiedliche Verfahren. Die einfachste Variante ist dies mit Hilfe eines Formulars zu machen, welches Du bei uns erhalten kannst. Hierbei wird eine Identifikation gefordert, der du bereits mit der Kopie der Vorder- und Rückseite deines Personalausweis nachkommen kannst - aufwendige Beglaubigungen bleiben dir so erspart. Tipp 2:

Die Kosten der ganzen MPU-Thematik können schnell in die Höhe steigen. Daher empfiehlt es sich Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten und im Falle von "Transferleistungsempfängern" im Job Center eine mögliche Übernahme zu thematisieren oder den Chef um einen Zuschuss zu bitten. In einigen Fällen gewähren wir auch Sonderrabatte über unseren institutseigenen Sozialfond. Tipp 3:

Solltest du für die MPU einen Dolmetscher benötigen, ist das i. d. R. kein Problem. Du musst die Führerscheinstelle hierüber jedoch in Kenntnis setzen. Dies erfolgt im Rahmen der Auswahl der Begutachtungsstelle auf dem behördlichen Schreiben. Deine Führerscheinakte wird dann an die von dir ausgewählte Begutachtungsstelle verschickt, die wiederum einen Dolmetscher in deiner Sprache suchen. Beachte, dass du die Sprache, die du sprichst, sehr genau konkretisierst. So kannst du sicherstellen, dass der Dolmetscher wirklich deine ganz konkrete Sprache spricht. Einen eigenen Dolmetscher kannst du nicht mitbringen. Die Preise der Dolmetscher variieren stark, mehr als 300 € sollten die Kosten jedoch nicht betragen, sofern es keine besonders außergewöhnliche bzw. selten gesprochene Sprache ist. Tipp 4:

Solltest du neben einer MPU auch ein fachärztliches Gutachten vorlegen müssen, ist es immer ratsam, zunächst die fachärztliche Begutachtung durchführen zu lassen. In der Regel kannst du dich auf letzteres nicht vorbereiten. Selbst im Falle einer positiven MPU würde ein negatives fachärztliches Gutachten dich keinen Schritt näher in Richtung Führerschein bringen! Daher ist die Reihenfolge sinnvoll, spart Nerven und Geld! Tipp 5:

Wenn du schon mal ein negatives Gutachten bekommen hast, dann solltest du es nicht bei der Führerscheinstelle einreichen. Die haben auch kein Recht dieses von dir zu fordern. Ebenso wenig würden wir dir empfehlen, dieselbe Begutachtungsstelle für den zweiten Versuch auszusuchen. Zwar darf dich nicht derselbe PsychologeIn begutachten, aber es ist ratsam, dies bei der Begutachtung zu berücksichtigen. Bitte beachte aber, dass du nicht lügen darfst, wenn in der Begutachtung erfragt wird, ob schon mal eine MPU durchgeführt wurde. Hast du weitere Fragen zur MPU oder zu deren Organisation? Solltest auch du eine MPU zu absolvieren oder Fragen haben bzw. ein kostenloses MPU-Strategiegespräch wünschen, so kannst du die vMPU-Zentrale e.K. kostenlos rund um die Uhr (24 Stunden/7 Tage) unter der Servicenummer 0800/7239096 anrufen. Alternativ kannst du auch eine WhatsApp an 0176/30125900 oder eine E-Mail an info@mpu-zentrale.de schreiben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: vMPU-Zentrale e. K.

