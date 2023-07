Startseite Lauf einfach los! – das neue Album von Stefan Carabao Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2023-07-27 13:22. Deutsch Rock Sänger Stefan Carabao präsentiert sein neues Album „Lauf einfach los!”.

Es entstand, genau wie das vorherige Album „Jetzt oder Nie“, in Zusammenarbeit mit Produzent Gottfried Koch (a-street Media / Carmina Records). der auch die meisten Instrumente der einzelnen Songs selbst gespielt hat.

Stefan Carabao hat erneut viele Titel selbst geschrieben und möchte mit seinen Songs zeigen, dass er seiner Authentizität weiterhin treu bleibt. Zudem möchte der Künstler auch nach wie vor als Hoffnungsträger gelten und die Hörerinnen und Hörer mit seinen Songs an in der Vergangenheit vielleicht gemachte Erfahrungen erinnern.

Produzent Gottfried Koch schrieb ebenfalls einige Texte und komponierte zudem die Musik aller auf dem Album befindlichen Songs, wobei er auch die meisten Instrumente selbst gespielt hat. Es sind 11 wundervolle Songs auf den Album zu finden.

Stefan Carabao, der schon seit seiner Kindheit und Jugend fest mit der Musik verwurzelt ist, war schon mit 19 Jahren Discjockey auf der Insel Fehmarn, hatte dann über 34 Jahre eine eigene „rollende Diskothek“ und war zudem mehr als 15 Jahre Frontsänger in unterschiedlichen Rock-Bands in Thailand.

„Ein Leben ohne Musik wäre für mich nicht vorstellbar!“, so Stefan Carabao, der stolz darauf ist, mit dem neuen Album einen weiteren musikalischen Meilenstein in seinem Leben gesetzt zu haben.

Das Album ist musikalisch sehr abwechslungsreich und die Songs werden von Stefan Carabao mit seiner unverkennbaren Stimme sehr einfühlsam gesungen. Zudem sind die Songs auch tanzbar.

Den Bonus-Song „Dream Team“ singt Stefan Carabao zusammen mit seiner Tochter Lena Mainoi. Er beschreibt die feste Bindung von Tochter und Vater.

Das Album “Lauf einfach los!” wird es demnächst auch in physischer Form geben.

Weitere Informationen über Stefan Carabao finden sich auf YouTube, Facebook sowie in seiner Facebook-Gruppe „Stefan Carabao Fans und Freunde“, bei Instagram und natürlich auf seiner Homepage www.stefancarabao.de. Artist: Stefan Carabao

Titel: "Lauf einfach los!"

EAN: 4067248583142

Genre: Deutsch Rock

Label: Carmina Records LC 08112

Alle Titel: Carmina Musikverlag

Produzent: Gottfried Koch

Studio: A-Street Media Hamburg

VÖ-Datum: 28.07.2023

Foto / Cover: LisaPic

