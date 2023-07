Startseite Summer Breeze Schlager – die Compilation ist da Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2023-07-27 12:36. „Summer Breeze Schlager“ ist mit 21 facettenreichen Fresh-Hits bestückt. Popmusik, mal instrumental, mal auf Englisch, mal auf Deutsch und mal auf Italienisch. Ein Sommer-Sonnen-Sampler der Laune auf schöne Ferien macht. Ein Mix, bei dem einfach jede Sonne scheint.

Xenia Records, im Verbund mit JAY KAY Event & Music feiert dieses Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Und genau das soll entspannt und cool abgefeiert werden mit den zurzeit aktuellsten und wohl schönsten Songs des Labels.

Mit dabei sind natürlich dee jay RUFUS und seine populären und erfolgreichen Dj Top-100 Songs und Top-Schlager von Bianca Graf, Francesco Napoli und Ralph Bogard. Auch internationale Stücke von Genio per Due, Ryan Paris und Maria Da Vinci runden diesen mit 21 Songs bestückten Sampler ab. Frische und abwechslungsreiche Hits für satte 67 Minuten machen diese Compilation der „Summer Breeze Schlager“ mit den Various Artists zu einem wirklichen Sammlerstück.

So bunt und kurzweilig wie dieser Sommer, so bunt und so kurzweilig ist diese Zusammenstellung der „Summer Breeze Schlager“, die Jürgen Kerber, der JAY KAY Chef, mit seinem Team kreiert hat.

Was diesen tollen Sampler zudem noch so interessant macht ist die Tatsache, dass alle aufgeführten Acts derzeit aktuell in den verschiedensten Radio-Hitparaden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland und Italien vertreten sind. Auch auf den Showbühnen kann man all diese Acts in diesem Sommer live mit ihren aktuellen Programmen erleben.

Jetzt nix wie raus in den Sommer und chillen mit den 21 „Summer Breeze Schlager“ Summer Breeze Schlager – 21 Titel

Verlag. Jaykay Music

Label und Labelcode: XENIA Records LC-00902

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.jaykay.de

