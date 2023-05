Startseite Monstermäßig cool: Kreative Spielideen für den Spielturm Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-24 17:04. Ein Spielturm im Garten bietet Kindern die Möglichkeit, so richtig zu toben und zu spielen. MONSTERSPASS präsentiert die besten Spielideen für den Sommer! Kinder sind gern unter sich und erfinden die Welt neu - genauso gern aber schnuppern sie in die Erwachsenenwelt. Und so beginnt der Spielturm Spaß nicht erst, wenn der Spielturm fertig aufgebaut ist, sondern lange davor. Gemeinsam mit den Eltern kann der supergünstige Spielturm ausgesucht werden - und auch gleich überlegt werden, welche Farben er bekommen soll. Der große Spaß beginnt dann beim Aufbau des Spielturms, denn kluge Eltern lassen ihre Kinder aktiv daran teilhaben. Diese handwerkliche Aktivität fördert nicht nur die Motorik, sondern auch die Kreativität und die Fähigkeit zur gemeinsamen Problemlösung. Je nach Alter können die Kinder beim Sortieren der Einzelteile helfen, Werkzeug reichen oder sogar beim Streichen der Holzteile unterstützen. Es ist jedoch wichtig, dass Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Werkzeug spielen und dass nur kinderfreundliche Holzlasuren oder -lacke verwendet werden. Nachdem der Spielturm im Garten aufgestellt ist, darf natürlich die Einweihungsfeier nicht fehlen. Mit Kinderbowle, Grillen und Luftballons wird der neue Spielturm gebührend gefeiert, zusammen mit den besten Freunden und Freundinnen. Während die Kinder den Spielturm erkunden, können die Erwachsenen lustige Gruppenspiele vorbereiten. Abenteuerliche Schnitzeljagden im Garten, Laufspiele und Luftballonspiele gehören zu den Favoriten. Wer schafft es beispielsweise, einen Luftballon durch einen Hindernisparcours zu transportieren, indem er ihn nur leicht mit dem Finger berührt? Wer gewinnt ein Fußballmatch mit einem Luftballon, ohne dass dieser platzt? Oder wer kann innerhalb von zwei Minuten die meisten Strichmännchen auf einem Ballon zeichnen? Die Möglichkeiten für lustige Spiele rund um den Spielturm sind nahezu unbegrenzt, und MONSTERSPASS bietet auf der schauerlich lustigen Website noch viele weitere Ideen - und vor allem "bestialisch coole Bestpreise": monsterspass.eu . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MONSTERSPASS GmbH

Herr Maximilian Hoffmann

Münstersche Straße 9

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland fon ..: +49-3381-2692960

web ..: https://monsterspass.eu/

email : anfrage@monsterspass.eu Mit großer Freude präsentiert Monsterspass seine Spielturm-Kollektion in einer eigenen Spielturmwelt! Die Spielturm Klassiker der MonsterSpass Classic Line stehen für erprobte Qualität zum fairen Preis: Zahlreiche Bestseller und monstermäßig gute Angebote stehen zur Auswahl bereit! Mit der ISIDOR Spielturm Premium Edition wird das Sortiment um noch mehr innovative Spieltürme erweitert. Viel Spaß bei der Auswahl Ihres Spielturms! Pressekontakt: MONSTERSPASS GmbH

Frau Romana Hasenöhrl

Münstersche Straße 9

14772 Brandenburg an der Havel fon ..: +49-3381-2692960

web ..: https://monsterspass.eu/

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten