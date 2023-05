Startseite Neues Draußen-Wohnzimmer dank Terrassenüberdachung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-24 07:07. PALMIYE präsentiert beeindruckendes Terrassenüberdachungsprojekt: Innovative Lösung und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten schaffen ein Draußen-Wohnzimmer an fast 365 Tagen im Jahr PALMIYE, einer der führenden Anbieter von Terrassenüberdachungen, hat ein eindrucksvolles Endkunden-Projekt vorgestellt, das die vielseitigen Vorteile von Terrassenüberdachungen demonstriert. Diese innovative Lösung bietet Inspiration für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und ist in diesem Fall speziell auf die Bedürfnisse von Rauchern zugeschnitten. Mit einer praktischen und variablen Terrassenüberdachung, ausgestattet mit einem umlaufenden Glasschiebesystem, können die Kunden - beide Raucher - nun komfortabel im Freien sitzen, ohne dass der Rauch ins Haus gelangt. Die SKYROOF Prestige Terrassenüberdachung von PALMIYE erwies sich als optimale Lösung für die Kunden aus Hildesheim, die ihre Terrasse um einen funktionalen Kaltwintergarten erweitern wollten. Dieser ermöglicht es, das ganze Jahr über gemütlich bei einer Zigarette und einem Glas Wein in einem komfortablen Draußen-Wohnzimmer zu entspannen. Neben ihrer Funktionalität überzeugt die neue Terrassenüberdachung auch durch ihr attraktives Erscheinungsbild. Insbesondere bei Dämmerung sorgt die LED-Randbeleuchtung in Warmweiß für einen beeindruckenden Wow-Effekt und zieht die Blicke auf sich. Der 16 Quadratmeter große Kaltwintergarten öffnet sich elegant zur wohnlich möblierten Terrasse. Bei schönem Wetter können die seitlichen Glasschiebeelemente geöffnet werden, wodurch das großzügige Lebensgefühl auf der Terrasse erhalten bleibt. Die Terrassengestaltung dieses Projekts erforderte die dauerhafte Nutzung eines Teils des Außenbereichs mit Überdachung und Rundumschutz. Der Kunde wünschte sich einen zweiseitigen Anbau mit Glaswänden, der an zwei Hauswände angeschlossen ist, sowie eine flexible und wetterfeste Überdachung. Das Lamellendach SKYROOF Prestige von PALMIYE erfüllt diese Kriterien und schafft einen Wohnraum für alle Jahreszeiten mit optimaler Dämmung und hoher Schneelast-Fähigkeit, aber auch den vollen Sonnengenuss. Denn die Terrassenüberdachung - ein Cabriodach - bietet eine flexible Öffnungsmöglichkeit von bis zu 70%, um Stauhitze zu verhindern oder die Sonne hereinzulassen. Mithilfe einer Fernbedienung kann das Dach je nach Bedarf individuell auf- und zugefahren werden. Dadurch wird ein optimaler Sonnengenuss und ein angenehmes Raumklima gewährleistet. Den atemberaubenden Blick auf die herrliche Landschaft des Innerste-Berglands zu erhalten sowie die nahtlose Integration der Anbauarchitektur an das moderne Eigenheim waren weitere Anforderungskriterien bei diesem Projekt. Die ungestörte Aussicht auf den wunderschönen Garten und das Umland wurde erfolgreich durch den Einsatz von Schiebeglas-Systemen, Festglas-Elementen und einem ZIP-Screen an der Vorderseite als Blend- und Sichtschutz gewährleistet. Das PALMIYE-Projekt demonstriert eindrucksvoll, wie eine Terrassenüberdachung nicht nur Schutz und Komfort bietet, sondern auch individuell gestaltet werden kann, um den persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. PALMIYE bleibt ein Vorreiter in der Branche und bietet innovative Lösungen für Außenräume. Weitere Informationen, Spezifikationen und Fotos zu dem gesamten Projekt: https://palmiye.de/outdoorgenuss-dank-terrassenueberdachung/ Kontakt:

Web https://palmiye.de/ Die Marke PALMIYE bietet Terrassenüberdachungen für Gastronomie sowie Privat. Bundesweit realisieren qualifizierte Fach- & Gastropartner Lösungen für den Terrassenbereich mit Pergola-Markisen und hochfunktionalen Lamellendächern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Redaktionsbüro für Bild & Text

