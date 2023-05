www.stiebel-eltron.at - STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

stiebel-eltron.at - STIEBEL ELTRON in ÖSTERREICH

STIEBEL ELTRON ist ein renommierter Hersteller von Haustechniklösungen und energiesparenden Systemen mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen ist jedoch auch in vielen anderen Ländern weltweit vertreten, darunter auch Österreich. In Österreich ist STIEBEL ELTRON seit vielen Jahren ein vertrauter Name im Bereich der innovativen Heizungs-, Lüftungs-, und Warmwassertechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, die den Bedürfnissen der österreichischen Verbraucher gerecht werden. Eine der Schlüsseltechnologien von STIEBEL ELTRON ist die Wärmepumpentechnologie . Wärmepumpen nutzen die natürliche Energie der Umwelt, um Heizung und Warmwasserbereitung effizient und umweltfreundlich zu gestalten. Diese Technologie ist besonders in Österreich, wo der Einsatz erneuerbarer Energien stark gefördert wird, von großem Interesse.

STIEBEL ELTRON bietet verschiedene Arten von Wärmepumpen für unterschiedliche Anwendungen an, darunter Luft-Wasser-Wärmepumpen, Erd-Wasser-Wärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Darüber hinaus stellt STIEBEL ELTRON auch energieeffiziente Warmwasserbereiter, elektrische Durchlauferhitzer, elektrische Speicherheizungen, Lüftungssysteme und Solarthermie-Anlagen her. Diese Produkte sind auf Nachhaltigkeit und Energieeinsparung ausgerichtet und tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. STIEBEL ELTRON ist in Österreich nicht nur als Hersteller von hochwertigen Produkten bekannt, sondern auch für seinen zuverlässigen Kundendienst und technischen Support. Das Unternehmen bietet Schulungen, Beratung und technische Unterstützung für Installateure, Fachhändler und Endverbraucher an.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Produkte optimal genutzt und gewartet werden können. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern in Österreich hat STIEBEL ELTRON eine starke Präsenz auf dem österreichischen Markt aufgebaut. Die Produkte von STIEBEL ELTRON finden in einer Vielzahl von Anwendungen Anwendung, sei es in Privathaushalten, Gewerbe- und Industriegebäuden oder öffentlichen Einrichtungen. Insgesamt ist STIEBEL ELTRON in Österreich als Anbieter von hochwertiger Haustechnik bekannt, der innovative Lösungen für energieeffizientes Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung bietet. Mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz trägt das Unternehmen dazu bei, die Energieeffizienz in österreichischen Haushalten und Gebäuden zu verbessern und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

