Startseite Homviotensin® Das beliebte Arzneimittel bei Blutdruckstörungen erhält ab Juni 2023 eine weitere Packungsgröße Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-05-23 13:35. Eine weitere Packungsgröße von Homviotensin® Tropfen mit 50 ml Inhalt kündigt der Münchner Arzneimittelhersteller Homviora® an. Gute Nachrichten für alle, die Homviotensin® ausprobieren möchten oder sich eine praktische Packungsgröße für unterwegs wünschen: Ab Anfang Juni 2023 ist die neue 50 ml Packung erhältlich. Bisher gab es das Blutdruckmittel Homviotensin® nur in einer 100 ml Flasche.

Entdecken Sie jetzt das bewährte Arzneimittel in einer brandneuen Packungsgröße! Homviotensin®, das bereits das Vertrauen unzähliger Patientinnen und Patienten gewonnen hat, ist jetzt noch bequemer und praktischer für den täglichen Gebrauch. Die neue Packungsgröße bietet Ihnen die gleiche hohe Qualität und Wirksamkeit wie bisher. Über 200 positive Patientenbewertungen bei Versandapotheken mit der Gesamtnote 4,6 von 5 sprechen für sich. Homviotensin® ist ein seit 40 Jahren bewährtes Arzneimittel zur Behandlung von Blutdruckschwankungen und Kreislaufstörungen. Homviotensin® enthält vier sorgfältig aufeinander abgestimmte Heilpflanzen: Schlangenwurzel, Weißdorn, Mistel und die Königin der Nacht. Begleiterscheinungen, die durch einen schwankenden Blutdruck verursacht werden, wie zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen oder Kreislaufprobleme, werden durch Homviotensin® schonend behandelt. Homviotensin® wird in Deutschland nach höchsten pharmazeutischen Standards hergestellt. Der Apothekenverkaufspreis für die neue Packungsgröße mit 50 ml liegt bei 23,50 €. Mit dieser attraktiven Preisgestaltung sollen neue Patientinnen und Patienten angesprochen werden, die auf der Suche nach einer sanften Hilfe zur Blutdruckregulierung sind. Eine faire Preispolitik für Arzneimittel ist dem Familienunternehmen aus München sehr wichtig.

Wir wissen, dass die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden unterschiedlich sein können, deshalb haben wir uns entschieden, unsere Produktpalette zu erweitern. Die neue Packungsgröße von Homviotensin® ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsarznei immer bei sich zu haben oder einfach eine kleinere Packungsgröße zum Ausprobieren zu kaufen. Die 100 ml Vorratspackung bleibt selbstverständlich zum alten Preis auf dem Markt. Homviora® Arzneimittel ist ein unabhängiges, von Ärzten geführtes Familienunternehmen mit über 85 Jahren naturheilkundlicher Erfahrung und Sitz in München. Das Produktportfolio in Deutschland umfasst 13 Arzneimittel mit Wirkstoffen natürlichen Ursprungs. Viele der einzigartigen Rezepturen haben sich seit über 40 Jahren erfolgreich bewährt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG

