Startseite COSMINO AG: Auswertungen als wichtiger Teil der Betriebsdatenerfassung Pressetext verfasst von COSMINO2019 am Mo, 2023-05-22 12:15. Die COSMINO AG wird 35 Jahre alt. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, einige unserer gewonnenen Erfahrungen im Umgang mit Produktionsdaten mit Ihnen zu teilen.

Warum Maschinendaten nicht direkt an ERP und Analysetools übertragen, sondern über Erfassungssysteme wie BDE bereitgestellt werden und welche zahlreichen weiteren Erfassungsmöglichkeiten es allein schon im Standard über die Erfassungsoberflächen gibt, haben wir bereits dargelegt. Dieser Artikel zeigt auf, welche aussagekräftigen Auswertungen durch die erfassten Betriebsdaten möglich sind und warum die Arbeit mit diesen Berichten schon bei Einführung der BDE wichtig ist. Ob man vor dem Projekt bereits genau definieren kann, welche Auswertungen man benötigt, oder man zunächst auf eine Auswahl, der über 100 vorbereiteten Best Practice Auswertungen zurückgreift, die wir in den letzten 35 Jahren erarbeitet haben, sei jedem freigestellt. Wichtig ist, dass die Auswertungen verständlich sind und den Benutzer führen – zum Beispiel zu weiteren Details oder verwandten Themen. So kann beispielsweise eine Ansicht der Stillstandszeiten des Werks per Knopfdruck auf die Anteile je Produkt und je Maschine für jeden einzelnen Stillstandsgrund führen. Ergänzend dazu können Auswertungen zu Rüstzeiten, Werkzeugwechseln und Mitarbeiterproduktivität bereitgestellt werden – eben zu allen Daten, die mit Cosmino BDE erfasst werden.

Bei einer Betriebsdatenerfassung entstehen typischerweise auch Auswertungen zur Kennzahl OEE (Overall Equipment Effectiveness), den Stillständen, Leistungsverlusten und verschiedenen Mengenarten. Wir empfehlen unseren Kunden stets, bereits während des Rollouts intensiv mit diesen Auswertungen zu arbeiten. Denn diese Analysen präsentieren wertvolles Verbesserungspotenzial, welches sich mit nur wenigen Klicks weiter konkretisieren und bewerten lässt. Erfahrungsgemäß sind OEE-Verbesserungen von über zehn Prozent bereits im Pilotzeitraum keine Seltenheit, wenn mit den Auswertungen der Cosmino Betriebsdatenerfassung gearbeitet wird. Und gerade zu Beginn des kennzahlengestützten Verbesserungsprozesses finden sich viele Potenziale, die kostengünstig zu holen sind. Über COSMINO2019 Komplettes Benutzerprofil betrachten