Startseite Harald de Vries - Vorsicht vor Fake-Investoren: Neues Buch enthüllt Betrugsmethoden und gibt Tipps zum Schutz Pressetext verfasst von connektar am So, 2023-05-21 06:08. Die Finanzierung eines Unternehmens oder Projekts kann eine Herausforderung sein, und viele Unternehmer suchen nach Investoren, die ihnen helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Doch Vorsicht ist geboten: In dem Buch "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen" werden jetzt die zahlreichen Betrugsmethoden von Fake-Investoren aufgedeckt. Der Autor, Harald de Vries, enthüllt die gängigen Maschen und gibt wertvolle Tipps, wie Unternehmer sich vor solchen betrügerischen Praktiken schützen können. Das Buchkapitel "Vorsicht Fake-Investoren" beleuchtet die traurige Realität, der tausende von Unternehmern weltweit jedes Jahr zum Opfer fallen. Die Betrüger geben sich als Investoren oder Vermittler aus und nutzen die Hoffnungen und finanziellen Bedürfnisse der Unternehmer aus. Dabei haben sie nur ein Ziel vor Augen: das Geld der Investees. Das Kapitel beschreibt verschiedene Methoden, die von Fake-Investoren angewendet werden, um Unternehmer abzuzocken. Von den Anfängern, die kleine Beträge fordern und keine seriösen Unterlagen verlangen, bis hin zu den Profis, die aufwendige Dokumentenfluten, Joint Ventures oder sogar Mafia-ähnliche Methoden nutzen, um an das Geld der Investees zu gelangen. Harald de Vries betont, dass es wichtig ist, die Kennzeichen von Fake-Investoren zu erkennen, um sich davor zu schützen. Er gibt klare Anzeichen, auf die Unternehmer achten sollten, wie beispielsweise fehlende Signatur, Verwendung von Gmail-Adressen, ausschließliche Kommunikation über WhatsApp, fehlende Webseiten oder fragwürdige Domain-Registrierungen. Das Buch bietet auch praktische Tipps, wie man die Seriosität eines potenziellen Investors überprüfen kann, wie zum Beispiel die Prüfung internationaler Unternehmensverzeichnisse und die Vertrauensbildung durch persönliche Kontakte. "Angebote, die zu gut klingen um wahr zu sein, sind unwahr!", warnt Harald de Vries. Er betont die Bedeutung des gesunden Menschenverstandes und des Bauchgefühls bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten. Das Buch bietet eine Fülle von Informationen und Ratschlägen, die Unternehmern helfen, sich vor Betrug zu schützen und erfolgreich nach seriösen Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Neben dem Theorieteil, der (fast) alle Finanzierungsarten, deren Vorteile und Nachteile erläutert, gibt es im Praxisteil einen detaillierter Ratgeber, der erklärt, wie Unternehmer garantiert an Kapital kommen. Im dritten Teil gibt es umfangreiche Datenbanken mit 40.000 Investoren- und 4.000 Pressekontakten , ausfüllbare Vorlagen von Term Sheets, Letter of Intent und Verträgen, dazu Beispiele von Businessplänen, Pitchdecks, Investor Fact Sheets, 500 Finanzierungsressourcen, Tools, Startup Discounts und vieles mehr. Eine Leseprobe und das Inhaltsverzeichnis gibt es hier: https://link.l-capital.uk/leseprobe Über den Autor:

Harald de Vries , der Autor des Buches "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Strategien und Optionen" verfügt über umfangreiche Erfahrung und Expertise im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Mit jahrelanger praktischer Erfahrung und fundiertem Fachwissen unterstützt er Unternehmer dabei, die richtigen Finanzierungsoptionen zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen. Seine klaren und praxisorientierten Ratschläge haben bereits vielen Unternehmern geholfen, ihre Finanzierungsziele zu erreichen. Über das Buch:

"Finanzierungserfolg für Unternehmer: Strategien und Optionen" ist ein Leitfaden für Unternehmer, die nach den besten Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Mit praxisnahen Ratschlägen und fundierten Informationen hilft das Buch dabei, die richtige Herangehensweise an die Finanzierung zu entwickeln. Es ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich. Hinweis für die Redaktion:

Für weitere Informationen, Interviewanfragen oder andere Presseanliegen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: VR PUBLISHING HOUSE Ltd

Herr Mark Hofmann

27 Old Gloucester Street 27

WC1N 3AX London

Großbritannien fon ..: +44-8447749985

web ..: https://vr-social.eu

email : info@vr-social.eu VR-Publishing House ist ein international tätiger Verlag und eine Work-Together-Community von Autoren, Journalisten, Fotografen, Werbetexter, Grafikern, Presse- und PR-Profis, Video Produzenten, Digital Artists und Designern, die so gut wie alle Dienstleistungen rund um Medien und deren Vermarktung anbieten. Dazu gehören Fachbücher, Belletristik, Zeitungen, Magazine, Unternehmensbroschüren, TV- und Filmproduktionen und Foto Shootings. Vorteil: Alles aus einer Hand und durch vielfältige Synergieeffekte besonders günstig. Pressekontakt: VR PUBLISHING HOUSE Ltd.

Herr Mark Hofmann

27 Old Gloucester Street 27

WC1N 3AX London fon ..: +44-8447749985

web ..: https://vr-social.eu

email : info@vr-social.eu Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten