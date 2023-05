Die SMIT nimmt am Internationalen Hotelinvestmentforum -IHIF 2023 teil

Die Société Marocaine d'Ingénierie Touristique - SMIT hat an den Arbeiten des "International Hotel Investment Forum" -IHIF teilgenommen, das vom 15. bis 17. Mai 2023 in Berlin an der Seite namhafter Tourismusinvestoren stattgefunden hat. Dabei handelt es sich um eine führende internationale Veranstaltung für Tourismusinvestitionen. An diesem Forum nahmen in diesem Jahr mehr als 2400 prominente Akteure der internationalen Tourismusindustrie teil (Hotelbetreiber, Tourismusinvestmentfonds, Tourismusinvestoren, Meinungsbildner, Investitionsförderungsagenturen usw.).

Durch ihre Teilnahme an dieser internationalen Veranstaltung will die SMIT Investoren und Tourismusunternehmen kennenlernen, an Rundtischgesprächen teilnehmen, sich über Trends informieren und den Fahrplan fördern, den der Tourismussektor insbesondere für den Investitionsbereich aufgestellt hat.

Einerseits führt die Société Marocaine de l'Ingénierie Touristique (SMIT) mehrere Projekte zur Förderung des Tourismusprodukts und der Investitionen durch, darunter die Förderung von Projekten, die als Lokomotive für die touristischen Aktivitäten dienen (14 Strukturprojekte), die Stärkung der aktuellen Angebote durch die Aktivierung des Sekundärmarkts, um die Qualität der marokkanischen Produkte zu verbessern, die Förderung der Gründung neuer Hoteleinheiten, insbesondere in Saïdia und Agadir, sowie die Förderung der Gründung kleiner und mittlerer Tourismusunternehmen zur Entwicklung kleiner touristischer Aktivitäten. Dies steht im Einklang mit der neuen strategischen Roadmap für den Tourismussektor.

Touristische Investoren aus dem europäischen Markt (Deutschland, Spanien...) sind eine wichtige Kategorie für das marokkanische Tourismusunternehmen SMIT, insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung und Betreuung von Hotels, die sich in einer schwierigen und/oder geschlossenen Situation befinden. SMIT verhandelt derzeit mit der Barcelo-Gruppe, TUI und anderen Investoren und Betreibern über die Entwicklung ihrer Aktivitäten in Marokko.

Auf der anderen Seite sind die Bemühungen zur Verbesserung der Investitionsmöglichkeiten und der natürlichen und kulturellen Schätze Marokkos, neben seiner geographischen Lage und seiner politischen Stabilität, die Säulen, die es ermöglicht haben, zahlreiche internationale Ketten anzuziehen und neu zu orientieren. Die Rückkehr von „Hilton, Radisson und Marriott“ und das deutliche Interesse der Casada-Gruppe sind in der Tat starke Signale, die von der Bedeutung und dem Wunsch dieser Investoren zeugen, in Marokko zu investieren.

Was die touristischen Errungenschaften in Marokko betrifft, so kann das Jahr 2022 dank der Fertigstellung zahlreicher touristischer Großprojekte mit einer Gesamtinvestition von über 7 Milliarden Dirham als ein Jahr der Auszeichnung betrachtet werden. Dirham, dank der Bemühungen der marokkanischen Gesellschaft für Tourismustechnologie. Mehr als zwanzig berühmte internationale Hotelketten wurden aus vier Kontinenten angezogen, zusätzlich zur Wahl Marokkos und des Tourismus als Reiseziel durch viele berühmte Investoren sowie die Konzentration von hochwertigen Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau neuer Hotels verschiedener Kategorien, die Touristen oder neue Unterhaltungsprodukte anziehen, was die Attraktivität der verschiedenen Reiseziele in Marokko erhöht.

Im Jahr 2022 wurden mehrere große Tourismusprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 7 Milliarden Dirhams realisiert. Im letzten Jahrzehnt vor der Gesundheitskrise und dank der Bemühungen der SMIT hatten die Investitionen in den Tourismus einen erheblichen Wachstumsschub erfahren (ein Jahresdurchschnitt von über 7 Mrd. Dirham an Investitionen in den Tourismus). Mehr als zwanzig renommierte internationale Hotelketten aus allen vier Kontinenten wurden importiert, um die Leistungsfähigkeit des Reiseziels Marokko zu steigern. Mehrere renommierte Investoren haben sich ebenfalls für Marokko und den Tourismus als Investitionsstandort entschieden.

Diese hochwertigen Investitionen betreffen die Schaffung neuer Hotels verschiedener Kategorien, die neue Touristen anziehen, oder Unterhaltungsprodukte, die die Attraktivität der verschiedenen touristischen Ziele in Marokko steigern.

Dank der getätigten und laufenden Investitionen hat sich Dakhla zu einem "Cosy & Chill"-Reiseziel par excellence entwickelt und sein neues Image rund um den Gleit- und Wassersport aufgebaut, was es zu einem weltweit einzigartigen Reiseziel macht, das auch Wüstenerlebnisse, Sandtrekking, Wellness- und Spa-Aufenthalte anbietet.

Für den ländlichen Tourismus werden mehrere öffentliche Investitionsprogramme zur Entwicklung innovativer Produkte mit geringer Touristischer Intensität und hoher Qualität aufgelegt. Die wichtigsten Projekte sind: Entwicklung von Freizeitaktivitäten Oukaimden (belvéderes, tubbing, bobkarts, etc), Entwicklung eines Feriendorfes und von Rundreisen rund um Khémisset, Verbesserung der Lesbarkeit der verschiedenen Rundreisen der Region Fes Meknes, Entwicklung eines Freizeitparks rund um das Thema Dinosaurier auf der Ebene des Geoparks von Mgoun, nomadische Interpretationszentren in Dakhla, Klettern, Luxusbiwaks, etc.

Auf Anregung Seiner Majestät des Königs Mohamed 6. wurden mehrere Entwicklungsprogramme gestartet, die die touristische Attraktivität der marokkanischen Städte erhöht haben, die sich wie das ganze Land zu modernen Städten mit einem hohen Attraktionspotenzial für Touristen entwickelt haben. Von architektonischen Ikonen (Turm Mohamed VI in Rabat, Großtheater in Casablanca und Rabat...) über Stadterneuerungsprogramme (Rabat als Kulturhauptstadt, Marrakesch als Stadt der ständigen Erneuerung, Stadtprogramm von Agadir) bis hin zu kleinen kulturellen Animationsprojekten werden immer größere Projekte ins Leben gerufen. Die 10 Medinas mit ihren Rundgängen, Taghazout mit seinem Golfplatz, der Kreuzfahrtanleger von Casablanca, der Jachthafen von Tanger und der Badeort Saidia sind Vorzeigeprojekte, die bereits entstanden sind.

Mit diesen Qualifikationen konkurriert Marokko um einen Spitzenplatz unter den attraktivsten Destinationen für Investoren.

