Brautfrisuren: Das sind die Hochzeitsfrisuren-Trends der Saison

Brautfrisuren vom Top-Stylisten mit DIY-Anleitungen Für alle Brides-to be, die noch auf der Suche nach der perfekten Brautfrisur für ihre Hochzeit sind, hat Top-Hairstylist Thomas Kemper die derzeit angesagten Hochzeitsfrisuren-Trends (https://www.plusperfekt.de/brautfrisuren-das-sind-die-hochzeitsfrisuren-...) gestylt. Mit dabei sind romantische Styles, Perlen im Haar und verspielte Botticelli Waves. - Foto: Thomas Kemper Friseure - Kleid by Kaviar Gauche - Ein Klassiker für viele Bräute, die es gerne romantisch mögen:

Brautlook im Romantik Style Brautfrisuren im Vintage Stil haben bei Thomas Kemper einen ganz besonders romantischen Touch und sind in drei einfachen Schritten leicht nachzustylen. Schritt 1: Das Haar nach dem Waschen etwas antrocknen. Danach in kleinen Abteilungen über den Lockenstab drehen und anschließend die Locken mit etwas Haarwachs definieren. Schritt 2: Jetzt die Haare - ohne sie durchzukämmen - um den Kopf twisten. Vergleichbar einer Wiesn-Flecht-Frisur. Allerdings werden keine Zöpfe geflochten, sondern die Haare in sich gedreht. Schritt 3: Einzelne Haarpartien herausarbeiten und mit etwas Haarlack fixieren. Für alle Bräute, die es gerne etwas schlichter und doch festlich mögen

Eine Hochzeitsfrisur im cleanen Perlen-Look

Die zeitlose Eleganz dezent schimmernder Perlen passt wunderbar zu Hochzeitslooks und gehört mittlerweile schon fast bei den Braut-Accessoires zu den Must-Haves. Perlen sind, gerade bei schlichten Hairstyles wie einem Low Ponytail, eine edel-elegante Ergänzung des Brautlooks. Schritt 1: Nach dem Waschen wird das Haar über eine Bürste gedreht um einen Volumen Lift/stabilen Stand zu erhalten. Schritt 2: Anschließend das Haar locker am Ansatz toupieren. Im Nacken die Haare mit einem zur Haarfarbe passenden Haargummi zusammenfassen und ...

