Startseite "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Strategien und Optionen" - Praktische Ratschläge von Harald de Vries Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-17 06:07. Das Ende Mai erscheinende Buch "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Strategien und Optionen" bietet eine Vielzahl praktischer Ratschläge. In einem der Kapitel des Buches, "Warum Sie kein Geld bekommen werden", werden wichtige Aspekte beleuchtet, die Unternehmer bei ihren Finanzierungsanstrengungen beachten sollten. Das Buch weist darauf hin, dass das Alter eine Rolle bei der Finanzierung spielen kann. Es wird betont, dass es für Unternehmer, die die Mitte der sechziger Jahre überschritten haben, schwieriger sein kann, Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Obwohl dies ärgerlich ist und dem Gleichbehandlungsgrundsatz widerspricht, können Banken und Investoren selbst entscheiden, mit wem sie Geschäfte machen möchten. Das Buch ermutigt Unternehmer dazu, diese Altersbeschränkungen zu akzeptieren und nach alternativen Lösungen zu suchen, um der Altersfalle zu entgehen. Eine wichtige Empfehlung des Buches besteht darin, das Mindset zu ändern und die Kontrolle zu behalten, indem man einen jüngeren Geschäftsführer als das "Gesicht" des Unternehmens präsentiert. Der Autor zieht Parallelen zu historischen Beispielen wie der grauen Eminenz Kardinal de Richelieu und den ehemaligen Führern kommunistischer Länder, die zwar nicht selbst Eigentümer waren, aber dennoch das Sagen hatten. Durch die Abgabe von Verantwortung und die strategische Positionierung eines "jungen" Geschäftsführers können Unternehmer ihre Finanzierungschancen verbessern. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Autor Harald de Vries im Buch behandelt wird, ist die Ehrlichkeit gegenüber Investoren. Unternehmer sollten keine Informationen beschönigen oder verheimlichen. Investoren führen gründliche Hintergrundrecherchen durch und nutzen alle verfügbaren Quellen, um potenzielle Investees zu überprüfen. Das Buch betont die Wichtigkeit von Offenheit und Transparenz, da Investoren eine zuverlässige und integer handelnde Person als Partner suchen. Des Weiteren wird auf die Bedeutung einer realistischen Kalkulation und einer angemessenen Laufzeit der Finanzierung eingegangen. Unternehmer sollten ihre Finanzierungsanforderungen realistisch einschätzen und genügend Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse einplanen. Darüber hinaus sollten sie sich bewusst sein, dass überzogene Forderungen und unrealistische Zielsetzungen Investoren abschrecken können. Das Buch "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Strategien und Optionen" bietet Unternehmern wertvolle Ratschläge und praxisorientierte Lösungsansätze für eine erfolgreiche Finanzierung. Es ist ab Ende Mai erhältlich und richtet sich an Unternehmer, die ihre Finanzierungsstrategien optimieren möchten. Neben dem Theorieteil, der (fast) alle Finanzierungsarten, deren Vorteile und Nachteile erläutert, gibt es im Praxisteil einen detaillierter Ratgeber, der erklärt, wie Sie garantiert an Kapital kommen. Im dritten Teil finden Sie dann umfangreiche Datenbanken mit 40.000 Investoren- und 4.000 Pressekontakten , ausfüllbare Vorlagen von Term Sheets, Letter of Intent und Verträgen, dazu Beispiele von Businessplänen, Pitchdecks, Investor Fact Sheets, 500 Finanzierungsressourcen, Tools, Startup Discounts und vieles mehr. Eine Leseprobe und das Inhaltsverzeichnis finden Sie hier: https://link.l-capital.uk/leseprobe Über den Autor:

Der Autor des Buches, Harald de Vries, "Finanzierungserfolg für Unternehmer: Strategien und Optionen" verfügt über umfangreiche Erfahrung und Expertise im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Mit jahrelanger praktischer Erfahrung und fundiertem Fachwissen unterstützt er Unternehmer dabei, die richtigen Finanzierungsoptionen zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen. Seine klaren und praxisorientierten Ratschläge haben bereits vielen Unternehmern geholfen, ihre Finanzierungsziele zu erreichen. Über das Buch:

"Finanzierungserfolg für Unternehmer: Strategien und Optionen" ist ein Leitfaden für Unternehmer, die nach den besten Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Mit praxisnahen Ratschlägen und fundierten Informationen hilft das Buch dabei, die richtige Herangehensweise an die Finanzierung zu entwickeln. Es ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich. Hinweis für die Redaktion:

