Startseite Intelligente Bühnentechnik von HOAC® Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-15 16:53. Moderne Bühnentechnik birgt grandiose neue Möglichkeiten für Ihre Theateraufführung. Mit intelligenten HOAC®-Systemen zum vollen Bühnenerfolg! Der Erfolg einer Veranstaltung wie eines Theaterstücks oder Konzerts hängt auch von der Funktionalität der eingesetzten Bühnentechnik ab. Eine durchdachte Planung und hochwertige Materialien ermöglichen eine flexible Anpassung an das jeweilige Theaterstück. Seit den 1980er-Jahren ist die HOAC® Schweißtechnik GmbH weltweit führend in der Entwicklung maßgeschneiderter, flexibler und effizienter Bühnentechnik-Lösungen. Das innovative HOAC®-System Um Theater- und Orchesteraufführungen erfolgreich zu gestalten, ist ein schneller Auf- und Abbau der Bühnentechnik entscheidend. Eine flexible Lösung und ein ausgeklügeltes mobiles System, welches auf die individuellen Bedürfnisse des Theaters angepasst ist, ermöglicht erfolgreiche Aufführungen. Beim innovativen HOAC®-System stehen daher ein schneller und leichter Auf- und Umbau der einzelnen Teile sowie die Wiederverwendbarkeit der Einzelteile für verschiedene Produkte im Vordergrund. So werden beim Auf- und Abbau von Bühnen, Drehscheiben, Tribünen, Bühnendekoration, Bühnenwagen und weiterer Bühnentechnik wertvolle Materialressourcen, Lagerflächen und Kosten gespart. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, Produkte passend an die Bedürfnisse der Theater zu entwickeln. Dank dieses Systemgedankens entstand das Zargen-Baukasten-System, das individuellen Bühnenkonstruktionen ermöglicht. Dadurch werden ein schneller Auf- und Abbau sowie eine unkomplizierte Montage ohne den Einsatz von Werkzeugen gewährleistet. Diese Bühnenvarianten bietet HOAC® für Theater- und Orchesteraufführungen: - Mobile Bühnenschrägen

- Orchesterbühnen

- Orchestergraben-Überbauungen

- Saalüberbauungen

- Mobile Drehbühnen

- Bühnenwagen

- StageDeck - für bis zu sechs Meter hohe Bühnen

- RollDex Rollbühnen

- Flip2Play - Klapppraktikabel Die HOAC®-Systemzarge als Erfolgsgarant für den Auf- und Abbau Das Herzstück des innovativen Bühnentechnik-Systems sind die HOAC® Systemzargen, die vielseitig für Bühnen, Tribünen, Bühnendesign, Drehscheiben, Bühnenwagen und Orchesterbühnen eingesetzt werden können. Die Aluminium-Zargen sind nicht nur einfach auf- und abzubauen, sondern auch äußerst belastbar.Dabei steht der Systemgedanke im Vordergrund. Das bedeutet, dass die Systemzargen und das Zubehör untereinander maximal kompatibel sind. So wird es möglich, dass aus einer Bühne morgen eine Tribüne wird, und das mit geringem Material- und Zeitaufwand. Das HOAC® Zargen Baukasten-System ermöglicht den Kundinnen und Kunden die Freiheit, ihre Bühne individuell und flexibel zu gestalten. Gemeinsame Planung für überzeugende Lösungen Sobald eine großartige Idee für eine Theateraufführung bzw. ein Bühnenbild entstanden ist, steht als Nächstes die Umsetzung an - und hier arbeitet HOAC® eng mit den Theatern zusammen. Durch eine gemeinsame und ausführliche Projektplanung im Zusammenspiel mit dem innovativen Bühnentechnik-System können maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, die genau auf die geplante Aufführung zugeschnitten sind. Die Produktion in Deutschland ermöglicht es zudem, Bauform, Maße und Belastungen individuell anzupassen. Neben Standardlösungen werden auch spezielle Lösungen für individuelle Projekte angeboten. Das Fundament für große Bühnenerfolge HOAC® Schweißtechnik GmbH bietet eine flexible Kombination verschiedener Leistungen, um umfassende Bühnentechnik-Lösungen aus einer Hand zu liefern. Von der Produktion bis hin zur gemeinsamen Planung: Mit maßgeschneiderten Angeboten können auch individuelle Sonderwünsche in die Umsetzung einbezogen werden. Kunden und Kundinnen können bei Fragen über die E-Mail-Adresse info@hoac.de oder die Telefonnummer +49 2841 815404300 jederzeit Kontakt aufnehmen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von jeweils 8:00 bis 16:30 Uhr sowie am Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr. Der Sitz des Unternehmens ist in der Pferdsweide 39C in 47441 Moers, Deutschland. Selbstverständlich ist HOAC® weltweit für Interessierte erreichbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HOAC Schweißtechnik GmbH

Frau Gabriele Högg

Pferdsweide 39C

47441 Moers

Deutschland fon ..: Tel +49 2841 90828-0

web ..: http://www.hoac.de

email : info@hoac.de Pressekontakt: RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

