Startseite Auf die Plätze, in den Sattel, los! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-11 16:57. Immer mehr Menschen suchen im Urlaub nach sportlichen Aktivitäten als Ausgleich zum Alltag. Radwandern erfreuen sich dabei immer größerer Beliebtheit - und das aus gutem Grund. Egal ob man regelmäßig Rad fährt oder nur gelegentlich - im Urlaub gehört das Fahrradfahren für viele Menschen einfach dazu. Sogar Personen, die zuhause kein eigenes Fahrrad besitzen, entdecken im Urlaub die Freude am Radfahren. Kein Wunder, schließlich bietet der Urlaub endlich genügend Zeit, ohne den Druck unterwegs sein zu können. Mehr zum Thema Radwanderwege, Radwandern in Österreich und Camping im Salzkammergut erfahren Sie in diesem Beitrag. Im Urlaub kann man die Umgebung in einem entspannten Tempo erkunden, anhalten, wo man möchte, und weiterfahren, wenn einem danach ist. Für diese Art der Entdeckungsreise eignen sich Radwanderwege perfekt. Diese gut ausgeschilderten Strecken sind sowohl für Mountainbikes als auch für herkömmliche Fahrräder geeignet. Sie führen durch landschaftlich reizvolle Regionen und bieten unterwegs zahlreiche Möglichkeiten zur Verpflegung und Übernachtung. Viele Radwege erstrecken sich über Hunderte von Kilometern und eignen sich somit für mehrtägige Touren, sowohl für erfahrene Radfahrer als auch für Anfänger. Wichtig ist lediglich, dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene ihr eigenes Tempo wählen, die geeignete Tagesetappe bestimmen und ausreichend Pausen einlegen. Während ein Anfänger in der Regel mit 50 Kilometern pro Tag ausgelastet ist, kann ein gut trainierter Radfahrer problemlos über 100 Kilometer pro Tag zurücklegen. In Österreich locken die Radwanderwege entlang verschiedener Flüsse mit abwechslungsreichen Landschaften. Zum Beispiel der Donauradweg, der entlang des mächtigen Flusses bis zur Hauptstadt Wien führt, oder der Murradweg, der von der Quelle der Mur in den Hohen Tauern bis in das idyllische steirische Hügelland verläuft. Eine weitere Option ist der Almtalradweg, der vom Almsee bis nach Wels führt. Entlang all dieser Strecken erwarten die Radfahrerinnen und Radfahrer fahrradfreundliche Gasthäuser und Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Preiskategorien, die auch umfangreiches Material zu den Radwegen zur Verfügung stellen können. Das Almcamp Schatzlmühle beispielsweise bietet alle Voraussetzungen für ein Basislager entlang des Almtalradweges, von Camping im Salzkammergut bis hin zur perfekten kulinarischen Versorgung vor einem anspruchsvollen Tag auf dem Rad. Vor Ort erhält man nicht nur Informationen zu diesem Radwanderweg, sondern auch zu vielen weiteren Radtouren in der Umgebung. Weitere Informationen gibt es bereits vorab online unter www.almcamp.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Camping Schatzlmühle

