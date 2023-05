Startseite demopark 2023: Rumsauer zeigt leistungsstarke Profi-Mäher für Gelände mit Steigungen bis 60 Grad, für Schutzgebiete und für komm Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2023-05-10 12:17. Speichersdorf, 10. Mai 2023 --- Die Rumsauer GmbH zeigt auf der diesjährigen demopark vom 18. bis 20. Juni 2023 in Eisenach seine leistungsstarken Profi-Mäher. Unter dem Motto "Mähen, aber richtig" können sich Besucher auf Europas größter Freilandausstellung ihrer Art an Stand C-326 über Lösungen für eine besonders tierschonende und umweltverträgliche, sichere sowie kosteneffiziente Pflege von Grünanlagen und anspruchsvollen Außenflächen informieren. Rumsauer präsentiert die neuesten Spider-, Techline-, Vari- und Raymo-Mäher für verschiedene Praxisszenarien und bietet Besuchern die Möglichkeit, die leistungsstarken Lösungen vor Ort live in Aktion zu erleben. Ferngesteuerte Böschungsmäher von Spider für umweltschonende Grünflächenpflege Die professionellen Großflächen- und Böschungsmäher von Spider ermöglichen dank Fernsteuerung eine sichere Nutzung in bis zu 1,5 Meter hohem Gras und an Steilhängen. Modelle wie ILD02 EFI und 2SGS EFI sind ideal für Landschaftsgärtnereien, kommunale Grünflächenpflege und das Mähen von unzugänglichen sowie großen Flächen geeignet. Die hydraulische Seilwinde erlaubt den Einsatz an Hängen mit bis zu 60 Grad Steigung und dank der integrierten Schleuderlenkung - Skid Steering - können sich die Mäher um die eigene vertikale Achse drehen und in alle Richtungen bewegen. Das bedeutet weniger Bodenerosion durch festgefahrene Räder und damit einen umweltschonenderen Einsatz. Intelligente Rasenpflege mit Mährobotern von Techline

Die schlauen Gartenhelfer von Techline vereinen hohe Leistung und modernste Technologie wie künstliche Intelligenz, intelligente Sensoren und Radar für eine sichere und umweltfreundliche Grünflächenpflege. Dank ihres vierfachen elektrischen Allradantriebs bewältigen die Mäher der Reihe Next Tech Q dabei auch große und unebene Flächen sowie extreme Hanglagen von bis zu 75 Prozent. Die individuelle Motorisierung für jedes Antriebsmodul erlaubt es dem Roboter, ohne unnötige Wendemanöver in jede Richtung zu lenken. Damit erhalten Nutzer eine maximale Flexibilität selbst in unwegsamem Gelände. Trommelmäher und Mehrzweckträger von Vari für große Flächen und hohes Gras

Mit den robusten, zuverlässigen und ergonomisch optimierten Lösungen von Vari lassen sich auch weitläufige Grünflächen pflegen und hochgewachsenes Gestrüpp effizient und sicher beseitigen. Der Trommelmäher Adela Pro beispielsweise verfügt über eine Motorleistung von 6,5 PS bei einem Drehmoment von 12,7 Nm, schafft eine Mähleistung von bis zu 3.000 Quadratmeter pro Stunde und eignet sich für einen Einsatz auch auf unebenen Flächen. Ein echtes Multitalent ist der Mehrzweckträger Raptor Hydro mit seinem leistungsstarken Kohler-Viertaktmotor, hydrostatischem Getriebe und der automatischen Differenzialsperre. Er lässt sich mit einem Gestrüppmäher oder Mulcher, Heuwender, Räumschild oder einer Kehrbürste ausstatten sowie an einen Anhängesitz oder Kippanhänger anschließen. Die einfache Umrüstung der Maschine dauert lediglich fünf Minuten. Der Raptor Hydro ist für alle Arbeiten bei der Pflege von Grasflächen und beim Transport des damit zusammenhängenden Materials geeignet. Das durchdachte ergonomische Design ermöglicht dabei ein besonders bequemes Handling. Leise und emissionsfreie Landschaftspflege mit Profi-Rasenmähern von Raymo

Mit den funkgesteuerten Mähern von Raymo können Profis auch schwer zugängliche Grünflächen sicher und umweltfreundlich pflegen. Sowohl die vollelektrischen Modelle als auch die Plug-in Hybridmäher nutzen ein R48CRAFT-Hochgrasmähwerk. Dessen Schnitthöhe lässt sich zwischen 60 und 140 Millimeter einstellen und eignet sich dank seines robusten Stahlrahmens mit Kunststoff-Stoßfängern auch für den Einsatz in schwierigem Gelände. Das Schneidwerk selbst ist mit eigens entwickelten Elektromotoren mit Direktantrieb ausgestattet, die sich ideal zum Mähen von höherem und dickerem Gras und bei unebenem Untergrund eigenen. Die komplett elektrisch betriebenen Mäher nutzen Power-Akkus mit einer Kapazität von 150 Ah für einen klimaneutralen Betrieb von bis zu 6 Stunden. Und da im Akkubetrieb keine Abgase oder flüssige Schmierstoffe wie Öl austreten, lässt sich das gemähte Gras problemlos als Futtermittel nutzen. Zudem eignet sich der emissionsfreie Profi-Mäher mit leisem Antrieb für den Einsatz an geräuschsensiblen Orten und auch in Umweltschutzgebieten. Weitere Informationen zum Auftritt von Rumsauer bei der demopark unter: https://www.rumsauer.eu/demopark-2023 ca. 4.400 Zeichen Hans Rumsauer GmbH

