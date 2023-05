Startseite Nicht nur Edelmetall-Gesellschaften sollten bei Anlegern im Blickpunkt sein Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-10 11:47. Unter den börsennotierten Unternehmen gibt es auch interessante Kandidaten aus dem Bereich Dünger oder Finanzierungsgesellschaften. Jeder muss essen, die Weltbevölkerung nimmt zu und damit die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten. Ein effizienter Anbau ist notwendig. Die Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe steigen. Untrennbar mit den landwirtschaftlichen Produkten verbunden ist das Thema Dünger. Die am meisten verwendeten Dünger sind die Kalidünger SOP (Kaliumsulfat) und MOP (Kaliumchlorid). Kalidünger sorgen für höhere Erträge und eine Steigerung der Lebensmittelqualität. Führend bei der Kaliproduktion ist Kanada, gefolgt von China und Russland. Die größte Verwendung findet MOP mit mehr als 34 Millionen Tonnen (Verbrauch weltweit 2021). SOP ist Kali in Premiumqualität und wird besonders bei hochwertigen Pflanzen eingesetzt. Zu den Kaliunternehmen gehört beispielsweise Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-pot... -. Die Explorationsarbeiten auf dessen Kaliprojekt Banio in Gabun haben begonnen. Gabun ist ein Staat in Zentralafrika und besitzt große Rohstoffvorkommen. Historische Daten beim Banio-Projekt von Millennial Potash konnten bereits auf erfreuliche Weise neu interpretiert werden. Wichtig für alle Arten von Bergbauunternehmen, egal ob es sich um Dünger, Edelmetalle oder andere Rohstoffe handelt, ist meist die Frage der Finanzierung. Hier setzt Queen's Road Capital Investment - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/queens-road-ca... - an. Das Unternehmen versorgt Bergbaugesellschaften aus den Bereichen Gold, Kupfer und Uran mit Kapital. Queen's Road Capital Investment verdient dabei mit Wertpapieren und die Aktionäre mit Wandelanleihen. Dabei achtet die Gesellschaft besonders auf Projekte in sicheren Gerichtsbarkeiten und erfahrene Managementteams und sucht besonders nach Weltklasseprojekten. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Queen's Road Capital Investment (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-inves... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten