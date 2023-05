Startseite Text und Coaching für Geschäfts- und Privatleute im Raum Lübeck, Bosau, Schleswig-Holstein, Hamburg Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-05-09 12:50. Ronald Wellach ist Coach, Kommunikationsberater und Texter. Er unterstützt im KommunikationsKontor Menschen aller Berufs- und Altersgruppen dabei, ihre persönlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ronald Wellach (59) ist Coach, Kommunikationsberater und Ghostwriter in seinem KommunikationsKontor in Bosau am Plöner See. Der Germanist und Philosoph unterstützt als Wege-Finder Menschen aller Berufs-, Alters- und Lebensgruppen dabei, ihre persönlichen und kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit sich selbst und der Welt weiterzuentwickeln. In diesen schwierigen Nach-Corona- und Immer-noch-Kriegszeiten erspüren und reflektieren seine Klienten im professionellen Coaching-Gespräch und häufig im eigenen Text , wie sich ihr eigenes Leben und ihr Selbstbild verändern. Das offene vertrauliche Gespräch bietet ihnen die Möglichkeit, neue Perspektiven zu entdecken. Life-Coaching und berufliche Kommunikation Jeder Klient bringt seine ganz eigenen Lebensthemen und Fragestellungen mit. Im Life-Coaching kommen sie laut Wellach vor allem aus dem privaten und psychischen Bereich, oft aber auch aus den sozialen, beruflichen oder geschäftlichen Umfeldern mit ihren vielen kommunikativen Anforderungen. Zum Beispiel sucht da eine Alleinlebende im Home-Office nach Wegen aus dem anhaltenden Sich-allein-Fühlen. Oder der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens beschäftigt sich mit den oft schnellen Veränderungen in der Business-Kommunikation über die Branchen und Generationen hinweg. Diese Entwicklung erfordert ständig neue Rhetorik- und Text-Kompetenzen, die im Coaching und in der Beratung erarbeitet und bei Bedarf in wirksame Texte umgesetzt werden. Als Ghostwriter schreibt Wellach seit 25 Jahren zum Beispiel geschäftliche, politische und private Reden samt Rede-Training, Presse-Texte wie Presseinformationen und Fachartikel oder auch ganze Websites sowie Fach- und Privat-Bücher, dies auch im besonderen Fachgebiet "Senioren-Coaching", wo interessante Autobiografien entstehen. Persönlichkeits-Coaching für Alltag, Kommunikation und Selbsterkenntnis: hilfreiche Gespräche und gute Texte Mit dem seit Corona verbreiteten "Zoom" und Co. kommen laut Wellach nicht alle Anwender ohne Weiteres zurecht. Auch in solchen Alltagsdingen hilft seine vielseitige Lebens- und Kommunikationsberatung. Zudem gebe es in seiner Praxis immer auch die Möglichkeit, einen weiten philosophischen Blick auf das eigene Leben zu werfen. Die Philo-Coaching-Klienten suchen im Gespräch mit dem Coach dann oft so etwas wie menschlichen "Sinn". Wellach spricht lieber von den vielen "Zusammenhängen", die jeder Mensch zwischen seinen Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen herstellt. "Das kann man als ganz eigenes, sinnvolles Leben bezeichnen. Im Persönlichkeits-Coaching kann man es erfahren und gestalten", verspricht der Philosoph, der sein Angebot so zusammenfasst: "Hilfreiche Gespräche und gute Texte. Manchmal auch nur Lektorat. Stets wirksam und immer diskret. Und dabei bezahlbar!" Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kommunikations- und Coaching-Kontor Lübeck/Bosau Ronald Wellach

email : info@kommunikationskontor-luebeck.de Ronald Wellach ist Coach, Kommunikationsberater und Texter in seinem KommunikationsKontor in Bosau. Der Germanist und Philosoph unterstützt seit 25 Jahren als Wege-Finder Menschen aller Berufs-, Alters- und Lebensgruppen in ganz Norddeutschland dabei, ihre persönlichen und kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit sich selbst und der Welt weiterzuentwickeln. Bei den Kunden gefragt sind insbesondere das Rede-Coaching, das Life-Coaching und das umfassende Persönlichkeitscoaching, aber auch die Erstellung von zum Anlass passenden Geschäfts- und Privat-Texten. Pressekontakt: INTRAG Internet Regional AG

