Spendenlauf am 13.05.2023 in Darmstadt zugunsten von internationalen Hilfsorganisationen

Einen Spendenlauf zugunsten von internationalen Hilfsorganisationen organisiert Kirche in Aktion am 13.05.2023 ab 11 Uhr im Bürgerpark Darmstadt.

Am 13. Mai 2023 veranstaltet Kirche in Aktion e.V. im Bürgerpark Darmstadt einen

Spendenlauf für internationale Hilfsorganisationen. Die Spendenerlöse

ermöglichen eine nachhaltige Unterstützung von sozialen Projekten in sechs

Ländern. Wie in den Vorjahren erwartet die Veranstalterin ca. 100 Läufer:innen.

Ab 11 Uhr werden diese 60 Minuten lang Spendengelder für die internationalen

Hilfsprojekte erlaufen, welche den jeweiligen Partnerorganisationen von Kirche in

Aktion zugutekommen werden. Unterstützt werden dadurch u.a. eine Schule im

Libanon, geflüchtete Familien mit Kindern in Jordanien oder auch Überlebende

des Holocausts in Israel.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular für den Spendenlauf gibt es

auf: https://www.hilfseinsaetze.de/spendenlauf

Ablauf / Programm vom Spendenlauf

10 Uhr - Registrierung

11 - 12 Uhr - 60 Minuten Spendenlauf

ab 12:15 Uhr - Live-Musik

Für Essen vor Ort sorgt das Tiny House Café. Neben Bratwürsten und heißen

Sandwiches wird es frische Waffeln und eine ägyptische Spezialität geben. Kalt-

und Heißgetränke werden bereits ab 10 Uhr erhältlich sein.

Parkmöglichkeiten für Läufer:innen und Besucher:innen gibt es vor Ort im

Bürgerpark-Nord in der Nähe der Berufsschulzentrum-Sporthallen.

Hobby-Läufer:innen aus dem Rhein-Main-Gebiet engagieren sich für

Menschen in Krisengebieten und Notsituationen

Der Spendenlauf ist eine gemeinnützige Veranstaltung für jung und alt, für

durchtrainierte Marathonläufer:innen oder Hobby-Jogger:innen - jede:r kann

mitmachen und den Spaß beim Laufen sowie die Zeit danach mit Live-Musik im

Freien und Catering vom Tiny House Café genießen. Ein Rahmenprogramm für

Familien mit Kindern wird es mit dem SpielMobil Team von Kirche in Aktion

geben. Was das SpielMobil so alles bietet, steht auf der Website vom Projekt:

https://spiel-mobil.org

So lässt sich ein Fun-Event mit dem ernsthaften Anliegen verbinden, Menschen

in deren Not nachhaltig zu unterstützen. Die Idee hinter dem Spendenlauf ist

folgende: die Läufer:innen sprechen Freunde, Arbeitskollegen oder Bekannte an

und laden sie dazu ein, für jede gelaufene Runde einen festen Eurobetrag als

Supporter zu spenden. Im Anschluss an den Spendenlauf werden die Runden

von allen Teilnehmenden dokumentiert und dann den unterstützenden

Personen zur Verfügung gestellt. Die Supporter tätigen daraufhin die zugesagte

Spende entsprechend der gelaufenen Runden x dem Euro- Betrag, den sie pro

Runde zugesichert haben.

Nachhaltige Unterstützung in Krisengebieten durch humanitäre Hilfe

Seit 2014 organisiert Kirche in Aktion e.V. internationale Hilfseinsätze besonders in

Krisengebieten. Dabei leisteten die ehrenamtlichen Teilnehmer:innen u.a.

humanitäre Hilfe beispielsweise durch medizinische Versorgung vor Ort oder

Lebensmittelverteilaktionen an Menschen, die in Armut leben. Auch

Infrastrukturprojekte wie z.B. der Bau von Brunnen zur Frischwasserversorgung

und die Unterstützung von Geflüchteten zählen zu den breit gefächerten

Einsatzbereichen, die von insgesamt 34 Teams abgedeckt wurden.

Spendengelder für renommierte Hilfsorganisationen im Rahmen von

langjährigen Partnerschaften

Insgesamt konnten seit Beginn der internationalen Hilfseinsätze knapp 400.000,-

Euro an Spendengeldern für unterschiedliche Projekte in Krisengebieten wie

dem Libanon, Jordanien und dem Kongo als auch in Ländern wie Israel,

Rumänien, Thailand, Ukraine uvm. gesammelt werden. Kirche in Aktion

kooperiert bei der Umsetzung mit zuverlässigen Partnerorganisationen vor Ort,

zu denen seit Jahren nachhaltige Beziehungen bestehen. Dabei achten die

Einsatzleiter vor der Auswahl von Hilfsorganisationen auf deren transparenten

Umgang mit Spendengeldern, welcher in ausführlichen Reports u.a. dem

Finanzamt als auch Spendern nach erfolgreichem Abschluss von Projekten

dokumentiert wird.

Über die Veranstalterin Kirche in Aktion

Kirche in Aktion e.V. wurde 2010 gegründet. Sie ist eine ökumenische Bewegung

unterschiedlichster Konfessionen im Rhein-Main-Gebiet. Unter dem Motto "Ein

Stück Himmel auf Erden" organisiert Kirche in Aktion internationale Hilfseinsätze,

veranstaltet Gottesdienste und gestaltet soziale Projekte über Generations-,

Milieu-, Religions- und Herkunftsgrenzen hinweg.

Für dieses Ziel engagieren sich ca. 300 ehrenamtliche Personen an über 20 Orten

in 5 Städten. Theologisch orientiert sich Kirche in Aktion an der evangelisch

methodistischen Tradition und ist mit der Kirche des Nazareners assoziiert, die

zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zählt und Mitglied in der

Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) ist. Außerdem engagiert Kirche in

Aktion sich in der Evangelischen Allianz.

Kirche in Aktion e.V. hat den Sitz in 60329 Frankfurt in der Niddastraße 52, nur

wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kirche in Aktion e.V.

Herr Robert Stößer

Niddastr. 52

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 59776790

web ..: https://www.kircheinaktion.de

email : info@kircheinaktion.de

Kirche in Aktion e.V. wurde 2010 gegründet. Sie ist eine ökumenische Bewegung

unterschiedlichster Konfessionen im Rhein-Main-Gebiet. Unter dem Motto "Ein

Stück Himmel auf Erden" organisiert Kirche in Aktion internationale Hilfseinsätze,

veranstaltet Gottesdienste und gestaltet soziale Projekte über Generations-,

Milieu-, Religions- und Herkunftsgrenzen hinweg.

Für dieses Ziel engagieren sich ca. 300 ehrenamtliche Personen an über 20 Orten

in 5 Städten. Theologisch orientiert sich Kirche in Aktion an der evangelisch

methodistischen Tradition und ist mit der Kirche des Nazareners assoziiert, die

zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zählt und Mitglied in der

Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) ist. Außerdem engagiert Kirche in

Aktion sich in der Evangelischen Allianz.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Kirche in Aktion e.V.

Herr Robert Stößer

Niddastr. 52

60329 Frankfurt am Main

fon ..: 069 59776790

web ..: https://www.kircheinaktion.de

email : info@kircheinaktion.de