Deutschlandweite Roadshow zum Thema Stadtgutscheine, Mitarbeitergutscheine, Bonussysteme und Spendensysteme.

Die Awiti-Roadshow bietet einen Überblick über die Möglichkeiten von Plattformen für Regionalportale.

Die Awiti-Roadshow macht Halt in Bayern, Berlin und Bremen. Die ganztägige Veranstaltung richtet sich an potenzielle Betreiber von Stadtgutscheinsystemen und findet am 22. Mai in Bad Windsheim (Bayern), am 24. Mai in Berlin und am 25. Mai in Bremen statt.

"Unsere Veranstaltungen bieten das volle Spektrum der Themen rund um Regionalportale mit dem Fokus auf Stadtgutscheine", erklärt Patrick Schulte, Geschäftsführer von Awiti. "Wir möchten den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten von Stadtgutscheinen, Mitarbeitergutscheinen, Bonussystemen und Spendenfunktionen geben."

Die Roadshow beginnt jeweils um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Details zur Veranstaltung und zur Anmeldung sind direkt auf der Awiti-Webseite zu finden.

Die Awiti-Roadshow ist ideale Gelegenheit für alle, die sich für Stadtgutscheine und Regionalportale interessieren. Hier erwartet Sie nicht nur eine Fülle von wertvollen Informationen, sondern auch die Chance, sich mit anderen Betreibern und Interessenten auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung ist ein einzigartiger Ort, an dem Sie die neuesten Entwicklungen und Trends in der Welt der Stadtgutscheine und Regionalportale hautnah von einem der Branchenführer erleben zu können. Ob Sie nun ein erfahrener Betreiber oder ein interessierter Neuling kurz vor dem Einstieg in das Thema Regionalportale sind.

