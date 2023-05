Kostenlose Schrottabholung Aachen - Kostenlose Schrottabholung und Entsorgung. Für Firmen und Haushalte

Eine kostenlose Schrottentsorgung kann sich für Sie in vielen Fällen als nützlich erweisen. Ob nach einem Umzug, einer Entrümpelung oder um Ihren Gewerbehof zu renovieren. Als mobiler Schrotthändler entlasten wir Sie nicht nur unkompliziert und effizient, sondern sind auch innerhalb kürzester Zeit an Ihrem Wunschort, falls es mit der Schrottabholung mal schnell gehen muss.

Unser kostenloser Service richtet sich dabei an Privatpersonen, Gewerbetreibende und Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und Institutionen.

So funktioniert unsere kostenlose Schrottabholung in Aachen

Sie stehen bei uns im Vordergrund. Wenn Sie unsere kostenlose Schrottabholung in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie daher nichts weiter tun, als uns zu kontaktieren. Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin für die Schrottabholung. Unser mobiles Team fährt Ihren Wunschort in ganz Aachen und Umgebung an, sodass Sie sich sowohl die Fahrt als auch die Transportkosten zu einem stationären Schrotthändler sparen. Vor Ort übernehmen wir die Demontagearbeiten und transportieren Ihren Schrott unverzüglich ab, sodass Sie schnell und unkompliziert entlastet werden.

Wir kümmern uns anschließend um die fachgerechte Wiederverwertung Ihres Schrotts sowie die saubere Entsorgung der wertlosen Teile. Sofern Sie wünschen, erhalten Sie von uns einen Entsorgungsnachweis.

Schrottankauf in Aachen zu attraktiven Preisen

Neben einer kostenlosen Schrottabholung für kleinere Mengen Schrott, bieten wir Ihnen in Aachen für größere Mengen Schrott selbstverständlich auch attraktive Ankaufspreise an. Schon bei der Terminvereinbarung können Sie uns gerne Informationen über

Menge des Schrotts

Schrottart

Reinheitsgrad des Schrotts

oder auch Bilder von Ihrem Schrott zukommen lassen, sodass wir den Preis schon im Vorfeld möglichst genau einschätzen können.

Als etablierter und professioneller Schrotthändler im Raum Aachen ist uns die Wahrung unserer Seriosität wichtig. Daher bieten wir Ihnen neben einer sofortigen Barzahlung vor Ort auch eine Bezahlung per Überweisung an. Selbstverständlich erhalten Sie neben dem vollen Kaufpreis und dem Beleg auch eine Liste aller abgegebenen Schrottsorten und Altmetalle.

Möchten Sie unseren Service in Aachen und Umgebung in Anspruch nehmen? Mehr Informationen finden Sie unter Schrotthändler für Schrottabholung & Schrottankauf in NRW (schrott-ankauf-nrw.de)

Wir freuen uns auf Sie!

Schrott-Ankauf-NRW Mohamed Lahib Hardenbergstraße 11 44866 Bochum