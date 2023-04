Startseite Inventarisierung Sie das Inventar digital. Moderne Inventarverwaltung zur Inventardokumentation Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-04-28 08:15. Sparen Sie Zeit & Nerven mit der mobilen Inventar-APP für die Inventardokumentation. Digitale Funktionen statt Zettel-Chaos - Dokumentieren Sie Ihre Inventar schneller & besser Zusammen mit einer Inventarverwaltung sowie der Verwendung von Inventaretiketten kann die Verwaltung von Inventar so wesentlich effizienter und einfacher gestaltet werden. Wenn es um Inventarisierung geht, ist eine digitale Lösung oft die beste Wahl.

Mit der richtigen Inventarverwaltung können Sie nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern auch die Genauigkeit und Effizienz Ihrer Inventarisierung verbessern. Wie lange benötigen Sie, um einen eine Inventarisierung zu dokumentieren?

Mit der mobilen Inventarverwaltung von Hoppe gelingt's in unter 1 Minute. Ein wichtiger Teil dieser Lösung ist das Inventaretikett.

Durch die Verwendung von Inventaretiketten können Sie jedes Inventarstück eindeutig identifizieren und verfolgen.

Die Etiketten können mit Barcodes oder QR-Codes versehen werden, um den Prozess zu automatisieren.

So können Sie schnell und einfach auf alle Informationen zu Ihrem Inventar zugreifen, ohne mühsames Durchsuchen von Papierdokumenten.

Mit der richtigen digitalen Inventarverwaltung und Inventaretiketten können Sie Ihre Inventarisierung auf ein neues Level bringen. Worauf kommt es für die Unternehmen bei der Wahl der Inventarverwaltung an Die IT-Umgebungen in Unternehmen werden immer komplexer. Dies betrifft vor allem die Hardware wie Server, Netzwerkkomponenten, Computer, Monitore, Notebooks, Drucker, Beamer und sonstige Peripheriekomponenten. Auch das Internet trägt hierzu bei, da es für eine ständig steigende Anzahl vernetzter Geräte sorgt. Wenn dann der Überblick fehlt, lassen sich die Kosten für die IT-Ressourcen nur sehr schwierig planen. Insbesondere in Unternehmen mit vielen Geräten und einer großen IT-Umgebung ist die Inventarisierung aller Güter unabdingbar. Solide Inventardaten sind hierbei die Grundlage für die IT-Asset-Management-Prozesse. Ein vollständiger Überblick lässt sich aber nur mit professionellen Werkzeugen realisieren. Eine leistungsfähige Inventarverwaltung kann hier entsprechend unterstützen und für die nötige Transparenz sorgen. Auf welche Basisfunktionen kommt es bei der Inventarverwaltung an Das IT-Inventar sollte vollständig erfassbar sein. Dies gilt auch für die Inventarisierung von Software und Lizenzen. Auch sollten sonstige Anlagegüter im Bereich der Nicht-IT-Geräte oder branchenabhängige Geräte, wie zum Beispiel Maschinen, Mobiliar, usw. mit derselben Software inventarisiert und Gerätenummern, Seriennummern, Fibu-Nummern etc. hinterlegt werden können. Die Software sollte mit Blick auf die Bestandskontrolle (Inventur) die mobile Erfassung mit Barcode / QR-Code oder RFID per Scanner bzw. App beherrschen. Darüber hinaus sollte die Software über diverse Auswertungs- und Analysetools sowie über verschiedenen Import- / und Exportfunktionen verfügen. Mit der richtigen Software Zeit- und Kostenaufwand minimieren Der Zeit- und Kostenaufwand der Inventarisierung und die umfassende Aufgabe einer lückenlosen Inventardokumentation wird von den Unternehmen oft unterschätzt. Bei einer großen Menge an Inventargütern ist die Inventur viel umfänglicher als ursprünglich angenommen. Der Aufwand lohnt aber, denn nur so verschafft sich ein Unternehmen einen objektiven Überblick über seine Vermögenswerte und diese sind meist nicht unerheblich. Vor allem in den letzten Jahren sind die Werte der Arbeitsplätze zunehmend angestiegen. Hierbei kann Sie die Inventarverwaltung der Hoppe Unternehmensberatung bei der vollständigen Inventarisierung von Vermögensgegenständen unterstützen. Das Programm gewährleistet eine Kostenverfolgung und -analyse und gibt Übersicht über den gesamten Lebenszyklus von der Anschaffung bis zur Entsorgung eines Inventargegenstandes. Zur Auswertung werden verschiedene Reportarten zur Verfügung gestellt; sind aber auch individuell über einen Reportgenerator auf die einzelnen Unternehmensbedürfnisse anpassbar. Damit erhalten die Verantwortlichen solide Daten und können auf dieser Grundlage tragfähige sowie zukunftsorientierte Entscheidungen treffen. Die mobile App gewährleistet Zeitersparnis bei der mobilen Inventur Die einfache ortsunabhängige Datenübertragung ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der heutigen Arbeitswelt und gewährleistet Zeitersparnis bei der mobilen Inventur. Bei der Inventarisierung der Anlagegüter ist die elektronische Erfassung beispielsweise über eine Smartphone-App von Hoppe Unternehmensberatung für Iphone- oder Android-Geräte zu empfehlen. Die damit erfassten Daten können ortsunabhängig mit der Inventarisierungssoftware synchronisiert werden. Die dafür benötigten Barcode-Etiketten können ebenfalls über die HOPPE in unterschiedlicher Ausführung bezogen werden. Die Bar- oder Strichcodes ermöglichen je nach Objekttyp und Standort eine komfortable und dauerhafte Inventar-Kennzeichnung. Des Weiteren sind auch RFID Tags erhältlich. Die Informationen stecken hier in einem Speicherchip auf dem Etikett und beschleunigt den Inventurprozess noch zusätzlich. Die mobile Smartphone-App kann nicht nur Barcodes bzw. RFID-Etiketten sondern auch QR-Codes lesen. Die Barcode-Etiketten sind wegen des Strichcodes naturgemäß länger. Hingegen sind die QR-Code-Etiketten kleiner bzw. platzsparender und somit auch leichter vom Inventar zu entfernen. Die Lage des Standort und der Objekttyp ist bei der Etikettenauswahl mit Blick auf Abriebsicherheit, Lösungsmittelresistenz und Witterungsbeständigkeit grundsätzlich zu berücksichtigen. Bei der Hoppe Unternehmensberatung erfahren Sie alles Wichtige über die effiziente Organisation Ihres Inventars, von der Bestandsaufnahme bis hin zur Verwaltung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Hilfe moderner Technologien Zeit und Kosten sparen können und welche Vorteile eine genaue Erfassung des Inventars mit sich bringt.

