Startseite EPP Solar 24 Mio. Umsatz mit Balkonkraftwerken Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-04-24 08:23. EPP Energy Peak Power GmbH auf dem Weg zum Marktführer im Bereich der Balkonkraftwerke Hamburg, 23. April 2023 - Die EPP Energy Peak Power GmbH mit Sitz in Hamburg und Geschäftsführer Patrick Willemer hat in den letzten 12 Monaten einen weiteren Meilenstein erreicht und einen Umsatz von über 24 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit setzt das Unternehmen seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort und festigt seine Position als einer der führenden Anbieter im Bereich der erneuerbaren Energien. EPP Solar auf dem Weg zum Marktführer mit 24.000 verkauften Balkonkraftwerken in den letzten 12 Monaten Als Teil der EPP Energy Peak Power GmbH hat EPP Solar allein in den letzten 12 Monaten insgesamt 24.000 Balkonkraftwerke verkauft. Mit innovativen Produkten und einem erstklassigen Kundenservice konnte das Unternehmen seine Position als einer der führenden Anbieter im Bereich der erneuerbaren Energien festigen. Neues Logistikzentrum in Osnabrück mit einer Kapazität einer Auslieferung von bis zu 400 Balkonkraftwerken pro Tag Um auch in Zukunft eine reibungslose und schnelle Lieferung der Produkte zu gewährleisten, hat die EPP Energy Peak Power GmbH ein neues Logistikzentrum in Osnabrück eröffnet. Mit einer Kapazität von bis zu 400 Balkonkraftwerken pro Tag kann das Unternehmen nun noch schneller auf die gestiegene Nachfrage reagieren. Eröffnung des ersten Beratungsstore in der Fußgängerzone von Bramsche bei Osnabrück Zusätzlich hat die EPP Energy Peak Power GmbH ihren Kundenservice weiter verbessert und den ersten Beratungsstore in der Fußgängerzone von Bramsche bei Osnabrück eröffnet. Kunden haben nun die Möglichkeit, sich vor Ort umfassend über die Produkte zu informieren und eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. "Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung unseres Unternehmens in den letzten Monaten", sagt Geschäftsführer Patrick Willemer. "Mit unserem Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien und unseren innovativen Produkten möchten wir auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten." Über die EPP Energy Peak Power GmbH: Die EPP Energy Peak Power GmbH ist ein führender Anbieter von Balkonkraftwerken und anderen Produkten im Bereich der erneuerbaren Energien. Mit einer breiten Produktpalette und einem erstklassigen Kundenservice hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich am Markt etabliert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://epp.solar oder unter folgender Firmenanschrift: Impressum:

