Leitfaden für das Recycling von Heimbatterien Die Amerikaner kaufen jedes Jahr Milliarden von Batterien, um Spielzeug, Handys, Uhren, Laptops, tragbare Elektrowerkzeuge, wiederaufladbare Staubsauger, Radios, Rauchmelder, Fernbedienungen und vieles mehr zu betreiben. Wenn sie ihre Ladung nicht mehr halten, ist es immer eine gute Idee, sie zu recyceln - und in einigen Fällen ist dies sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über gängige Batterietypen, die Sie zu Hause verwenden, und zeigt, wie Sie sie recyceln können. Es ist wichtig, Batterien zu recyceln, um nützliche Materialien zurückzugewinnen. Je nach Batterietyp können sie Quecksilber, Blei, Cadmium, Nickel, Silber, Kobalt, Lithium oder Graphit enthalten. Viele dieser Materialien können schädlich sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Das Recycling von Batterien dient also dem doppelten Zweck, endliche Ressourcen zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Einweg-Batterien

Alkali-Batterien für den einmaligen Gebrauch

Zu den Standard-Einwegbatterien gehören aa mignon ,aaa mico , D mono Batterien , 9-Volt-Batterien, 6-Volt-Batterien und so weiter. Sie versorgen die Haushaltselektronik, die Sie täglich benutzen, wie z. B. die Fernbedienung des Fernsehers, Spielzeug, Taschenlampen und vieles mehr. Vorteile: Einwegbatterien werden in größerem Umfang hergestellt als wiederaufladbare Batterien, wodurch sie zunächst billiger in der Anschaffung sind. Außerdem sind sie weit verbreitet und weithin verfügbar. Nachteile: Einwegbatterien gelten im Allgemeinen als verschwenderischer, weil wir sie aufbrauchen und dann wegwerfen, wenn die Energie aufgebraucht ist. Und da sie nicht wiederaufladbar sind, müssen wir immer zusätzliche Batterien zur Hand haben, falls die Batterie eines wichtigen Geräts leer wird. Wie man recycelt: Ihr örtliches Amt für Abfallwirtschaft weist Sie möglicherweise darauf hin, Alkalibatterien in den Hausmüll zu werfen. Dies ist zum Teil auf das 1996 verabschiedete Gesetz zum Umgang mit quecksilberhaltigen und wiederaufladbaren Batterien zurückzuführen, mit dem die Verwendung von Quecksilber in Alkalibatterien schrittweise eingestellt wurde, so dass sie bei der Entsorgung auf Mülldeponien weniger gefährlich sind. Einige nationale Handelsketten sammeln diese Batterien für das Recycling, darunter Batteries Plus und Home Depot, und auch Ihr örtlicher Baumarkt nimmt sie möglicherweise gegen eine Gebühr an. Rufen Sie immer zuerst an, um sich zu vergewissern, dass Ihr Geschäft vor Ort diese Batterietypen annimmt. Knopfzellenbatterien Die flachen, runden Batterien, die kleine Gegenstände wie Uhren, Fernbedienungen für schlüssellose Autoschlüssel, Hörgeräte und Fitness-Tracker mit Strom versorgen, werden als Knopfzellenbatterien oder Knopfzellen bezeichnet. Früher wurden diese Batterien üblicherweise mit Silber, Kadmium oder Quecksilber hergestellt. Heute enthalten die meisten Knopfbatterien Lithium. Es ist wichtig, diese Batterien zu recyceln, da diese Metalle eine begrenzte wertvolle Ressource sind und bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein können. Vorteile: Knopfzellen werden aufgrund des Wertes der wiederverwertbaren Materialien, ihrer geringen Größe und ihrer einfachen Handhabung im Vergleich zu anderen Batterietypen zunehmend für das Recycling ausgewählt. Nachteile: Lassen Sie sich von der Größe nicht täuschen. Selbst winzige Batterien, die Quecksilber, Silber, Kadmium oder Lithium enthalten, können gefährlich sein und sollten nicht zerkleinert oder überhitzt werden. Außerdem sprechen diese kleinen, glänzenden Scheiben Kinder an und können schädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt oder in die Nase oder das Ohr eines Kindes gesteckt werden - halten Sie sie von kleinen Kindern fern. Wie man recycelt: Bei einigen Artikeln, wie z. B. hochwertigen Uhren, werden die Batterien von einem Fachmann ausgetauscht; fragen Sie also das Geschäft, ob es die Batterien für Sie recycelt. Für andere Gegenstände, wie Hörgerätebatterien oder Batterien für Autofernbedienungen, hat die Arztpraxis oder das Autohaus möglicherweise ein Recyclingprogramm. Wiederaufladbare Batterien

Wiederaufladbare Haushaltselektronik

Wiederaufladbare Batterien werden immer häufiger in kabellosen Produkten wie kabellosen Staubsaugern, Zahnbürsten und Elektrowerkzeugen verwendet. Vorteile: Da wiederaufladbare Batterien immer wieder verwendet werden können, sparen die Verbraucher über die gesamte Lebensdauer einer Batterie Geld. Außerdem ist es aufgrund des Battery Act von 1996 gesetzlich vorgeschrieben, der Öffentlichkeit einfache Möglichkeiten zum Recycling dieser Batterien zu bieten. Nachteile: Wiederaufladbare Batterien sind in der Anschaffung teurer und stehen manchmal in dem schlechten Ruf, nicht genug Leistung für ihr Geld zu bieten. Außerdem enthalten sie viele Schwermetalle, was bedeutet, dass eine Verschmutzung der Umwelt sehr viel wahrscheinlicher ist, wenn sie nicht recycelt werden. Wie man recycelt: In mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten sind Gesetze in Kraft, die ein staatliches Batterierecycling vorschreiben und/oder die Hersteller verpflichten, diese Bemühungen zu unterstützen. Das Nickel aus diesen Batterien kann zu Besteck, Töpfen und Pfannen, Golfschlägern oder neuen Batterien recycelt werden. Handys, Laptops und andere tragbare Elektronikgeräte Lithium-Ionen- oder Lithium-Ionen-Polymer-Batterien (Li-Ion) sind häufig in Mobiltelefonen und anderen tragbaren Geräten der Unterhaltungselektronik zu finden. Vorteile: Lithium-Ionen-Batterien sind recycelbar, und der Metallanteil dieser Batterien kann im Recyclingprozess zurückgewonnen werden. Diese Batterien können wieder aufgeladen werden, bevor sie vollständig entladen sind, ohne dass die Energiekapazität beeinträchtigt wird. Li-Ionen-Batterien sind kleiner, leichter und liefern mehr Energie als ältere Batterietypen, die für tragbare Geräte verwendet werden. Nachteile: Li-Ionen-Batterien sollten niemals auf einer Mülldeponie entsorgt werden, da sie sich überhitzen und explodieren können, wenn sie heißen Temperaturen ausgesetzt oder komprimiert werden. Wie man sie recycelt: Höchstwahrscheinlich werden Sie einen Lithium-Ionen-Akku zusammen mit einem elektronischen Gerät entsorgen, z. B. wenn Sie Ihr Mobiltelefon austauschen oder einen Laptop aufrüsten. In den meisten Fällen nimmt das Unternehmen, das Ihr elektronisches Gerät entsorgt, den Akku ebenfalls an. Häufig können diese Arten von Batterien wiederaufbereitet und wiederverwendet werden. Lithium-Ionen-Batterien können auch in Stahl- und Edelstahlkomponenten zerlegt werden.