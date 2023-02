Startseite Coverband Flash - die Liveband für jedes Event Pressetext verfasst von christian2021 am So, 2023-02-12 18:54. Zu einer tollen Veranstaltung gehört auch eine gute Musik. Egal ob Feier, Vereinsfest, Firmenevent oder Ballveranstaltung, eine gute Musik sorgt für Stimmung bei den Gästen und gibt der Veranstaltung den passenden Rahmen.

Als Veranstalter kann man (je nach Größe der Veranstaltung) entweder einen DJ, einen Solomusiker (oft auch als Alleinunterhalter bezeichnet) oder eine kleine oder größere Band engagieren.

Bei größeren Events ist auf jeden Fall die Buchung einer Liveband zu empfehlen, wobei die Band mindestens 4 Musiker umfassen sollte. Der Grund ist der, dass erst eine Band ab dieser Größe vom Publikum als echte Band wahrgenommen wird. Und wenn man schon Livemusik bucht, dann soll diese Livemusik auch den Zweck erfüllen, der Veranstaltung den passenden Rahmen zu verleihen - eben dem, dass es sich um eine Veranstaltung mit Liveband handelt. Wer nun eine professionelle Liveband für seine Veranstaltung sucht, der ist bei der Coverband Flash aus Oberösterreich gut aufgehoben. Die bereits 1997 gegründete Band (damals noch unter dem Namen “Dakota”, 2005 erfolgte der Wechsel zu “Flash”) besteht aus 5 Musiker in der Besetzung Sängerin, E-Gitarrist, Bassist, Keyboarder und Schlagzeuger.

Die Musiker von Flash besitzen alle eine langjährige musikalische Erfahrung und sind neben Flash auch in zahlreichen anderen Bands und musikalischen Projekten tätig. Sie wissen genau, was nötig ist, damit eine Veranstaltung zu einem gelungenen Event wird. Flash bietet ein breites musikalisches Repertoire, das sich für verschiedenste Arten von Veranstaltungen eignet. Rock- und Popsongs von den 70-er bis zu den 2000-ern, aktuelle Charts, Party- und Stimmungsmusik, sowie klassische und moderne Tanzmusik für gehobenere Ballveranstaltungen. Mit diesem musikalischen Programm kann die Coverband Flash unterschiedlichste Anforderungen an eine Band abdecken. Vom Auftritt als Partyband auf Zeltfesten, Jugendbällen oder Sommerfesten bis hin zur stilvollen Tanzband auf Maturabällen oder Galaveranstaltungen ist alles möglich. Die Musikauswahl wird an jedes Event individuell angepasst, damit die Gäste (und die Veranstalter) rundum zufrieden sind.

Aber auch wenn man eine Hochzeit plant kann man Flash engagieren. Die Band hatte in den letzten Jahren viele Auftritt auf Hochzeitsfeiern in Österreich, Deutschland und der Schweiz und kann daher die perfekte Hochzeitsmusik bieten. Die Setlist wird dabei individuell an die Wünsche des Brautpaares und die Hochzeitsgesellschaft angepasst. Meistens bedeutet das einen Mix aus Tanzmusik mit Standardtänzen à la Walzer, Cha Cha, Samba usw. und flotter Partymusik. Von der technischen Seite her bietet die Coverband Flash ein Rund-um-Service an. Die gesamte Ton- und Lichtanlage wird von Flash selbst gestellt, der Veranstalter muss also keine weiteren Firmen damit beauftragen. Egal ob kleiner Veranstaltungssaal, wo nur wenig Platz herrscht und leise Livemusik gewünscht ist, oder großes Open-Air mit mehreren 1000 Besuchern, Flash hat stets das richtige technische Equipment mit im Gepäck. Weitere Informationen über die Band Flash findet man auf der Website der Band. Dort kann man auch einfach ein kostenloses und unverbindliches Angebot anfordern. Zur Website der Coverband Flash Kontakt

Coverband Flash

Andreas Lanegger und Mitgesellschafter

Bernsteinstr. 26

A-4225 Luftenberg Tel.: +43 (0) 664 / 44 11 405 Internet: https://www.flash-music.at

E-Mail: kontakt@flash-music.at Über christian2021 Komplettes Benutzerprofil betrachten