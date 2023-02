Startseite Augenarzt Linz-Oberösterreich (OÖ) - Dr. Marietheres & Dr. Paul Jirak Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 17:42. Dr. Marietheres & Dr. Paul Jirak verfügen über hervorragende Kompetenzen in sämtlichen Bereichen der Augenheilkunde. Augenfacharzt Praxis Jirak in Linz-Oberösterreich (OÖ) Augenarztpraxis mit Fullservice-Spektrum in Linz-Oberösterreich gesucht? - Egal, ob einfache Routinekontrolle, Brillenanpassung, ausführliche Begutachtung, Fachberatung, detaillierte Augendiagnostik mit modernsten Spezialgeräten (Spectral Domain OCT, Gesichtsfeld, Hornhauttopographie, Hornhaut 3D Analyse, Galilei 6, optische Biometrie usw.) oder Augenlaserbehandlung in Linz-Oberösterreich (OÖ) - Dr. Marietheres und Dr. Paul Jirak FEBO verfügen über hervorragende Kompetenzen und jahrzehntelange Praxiserfahrungen in sämtlichen Leistungsbereichen der modernen Augenheilkunde. Gemeinsam mit seiner Frau behandet Dr. Paul Jirak alle üblichen Augenerkrankungen (Hornhautverkrümmungen, (Graue Star-Operation etc.). Dr. Paul Jirak ist insbesondere als führender Katarakt-Spezialist weit über die Landesgrenzen von Linz-Oberösterreich (OÖ) hinaus bekannt. Man findet das Augenkompetenzzentrum von Dr. Marietheres und Dr. Paul Jirak FEBO im Zentrum von Linz an der Donau in Weissenwolffstraße 13. Die Praxis ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto (eigene Tiefgarage vor Ort) sehr gut erreichbar. Dr. Paul Jirak, FEBO

Dr. Marietheres Jirak Weissenwolffstraße 13

4020 Linz

Österreich Telefon: 0732 7675 21160

Mobil: 0699 13 18 80 33

E-Mail: office@augenarzt-jirak.at

www.augenarzt-jirak.at Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Paul Jirak, FEBO & Dr. Marietheres Jirak

Herr Paul Jirak

Weissenwolffstraße 13

4020 Linz

Österreich fon ..: 0732 7675 21160

web ..: https://www.augenarzt-jirak.at

email : office@augenarzt-jirak.at Augenarzt Linz-Oberösterreich (OÖ) Dr. Paul Jirak, FEBO

Dr. Marietheres Jirak Weissenwolffstraße 13

4020 Linz

Österreich Telefon: 0732 7675 21160

Mobil: 0699 13 18 80 33

E-Mail: office@augenarzt-jirak.at Pressekontakt: Dr. Paul Jirak, FEBO & Dr. Marietheres Jirak

Herr Paul Jirak

Weissenwolffstraße 13

4020 Linz fon ..: 0732 7675 21160

web ..: https://www.augenarzt-jirak.at

email : office@augenarzt-jirak.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten