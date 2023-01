Startseite Confidentia Trading bringt neue Verkaufsplattform ins Netz Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-31 09:18. Für Pflegeheime, Arztpraxen und Dienstleister aus dem medizinischen Umfeld ist die Bestellung von Verbrauchsmaterial im medizinischen Großhandel obligatorisch. Mit dem neuen Online-Shop der Confidentia Trading GmbH steht Branchenangehörigen eine neue Plattform offen, die attraktive Verkaufspreise mit einem umfassenden Service für gewerbliche Kunden verbindet. Medizinischer Großhandel im digitalen Wandel Nicht nur private Konsumenten vertrauen zunehmend auf digitale Shops, um auf ein breites Sortiment zu ansprechenden Preisen zurückzugreifen. Gewerbliche Kunden erhoffen sich ebenfalls, für größere Abnahmemengen der betrieblichen Ausstattung bessere Konditionen zu erzielen. Wer Medizinbedarf im Online-Shop kaufen möchte, hat hierzu im neuen Angebot der Confidentia Trading GmbH ausreichend Gelegenheit. Der bayrische Großhändler übernimmt seit Jahren die Versorgung Hunderter Apotheken, Pflegeheimen, Krankenhäuser, Arztpraxen, ambulanten Pflegediensten und weiterer Einrichtungen aus dem medizinischen Umfeld. Mit seinem neu eingerichteten Online-Shop möchte das Unternehmen neue Zielgruppen erreichen und setzt neben attraktiven Konditionen auf eine maßgeschneiderte Ausstattung seiner Branchenkunden. Kostenfaktor für Ärzte und Einrichtungen essenziell Die hohe Inflationsrate des letzten Jahres hinterlässt auch in der Arbeit von Arztpraxen und Pflegeheimen ihre Spuren. Um den täglichen Betrieb wirtschaftlich zu betreiben, ohne dass die Qualität gegenüber Patienten und Kunden sinkt, wird stärker denn je auf die Kosten für Verbrauchsmaterial oder Schutzausrüstung geachtet. Ein Verzicht auf dieses essenzielle Equipment ist genauso wenig möglich wie die Missachtung vorgeschriebener Qualitätsstandards und Normen. Als medizinischer Großhandel mit einem Warenverkauf über das Internet bietet die Confidentia Trading neue Möglichkeiten, die Kosten der Praxisführung ohne eine Vernachlässigung der Qualität zu reduzieren. Möglich wird dies durch schlanke, effiziente Strukturen in der Unternehmensführung und ein starkes Netzwerk an Herstellern und Handelspartnern. Sortiment auf diverse Berufsgruppen abgestimmt Den angebotenen Medizinbedarf hat der Online-Shop bewusst breit gefächert. Hierdurch werden neben klassischen Arztpraxen oder stationären Pflegeeinrichtungen auch Dienstleister angesprochen, die traditionell nicht mit dem Medizinbedarf in Verbindung gebracht werden. Zum Kundenkreis des Shops gehören Hospize und mobile Pflegedienste, genauso wie Dentallabore, Fußpfleger, Tätowierer oder Unternehmen aus der Gastronomie. In all diesen Bereichen sind neben der hygienischen Führung des Betriebs je nach Arbeitsfeld medizinische und pflegerische Grundkenntnisse gefordert. Hier bietet der übersichtlich gestaltete Shop einen schnellen Überblick über individuell relevante Produktgruppen, vom Covid-19-Schnelltest über Desinfektionsmittel bis zu Produkten für Diabetiker. Fokus auf individuellen Service und schnelle Lieferung Das nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Handelsunternehmen setzt neben der Gestaltung der Verkaufspreise auf eine gehobene Servicequalität. Im Fokus steht die Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen, die dem jeweiligen betrieblichen Bedarf jedes Kunden entspricht. Speziell für Kunden, die regelmäßig bestellen und auf eine sichere, dauerhafte Ausstattung mit Verbrauchsmaterialien angewiesen sind, hilft der Großhändler mit einem systematischen Ansatz weiter. Geschäftskunden können nach einer Registrierung online auf das klassische Warenkorb-Prinzip vertrauen, um aus Hunderten Artikeln des Shops eine eigene Auswahl zu treffen. Beim Wunsch nach Beratung oder Interesse an größeren Abnahmemengen lohnt der direkte Kontakt zum Großhändler. Neben der persönlichen Kaufberatung legt der Händler Wert auf das Einholen von Feedback, um die Bedürfnisse des Kundenkreises zukünftig noch besser zu treffen. Von diesem gehobenen Ansatz im Service profitieren vor allem Kunden, die erstmals eine Praxis oder ein Studio einrichten. Hier fehlt die Erfahrung, was eine sinnvolle Erstausstattung der Einrichtung ist und in welchen Zeitabständen die Nachbestellung von Verbrauchsartikeln nötig ist. Hier teilt der Großhändler seine Erfahrung und zeigt auf, wann Neukunden welchen Medizinbedarf im Online-Shop kaufen sollten. 