Balkonüberdachung von PALMIYE bietet Design, Flexibilität und Vielseitigkeit Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-31 07:05. Durch eine individuelle Terrassenüberdachung wurde der großzügige Balkon des Café & Bistro "Baumann's" auf Juist für jedes Wetter nutzbar - an 365 Tagen im Jahr Juist ist eine Insel im Nordsee-Inselbogen von Deutschland. Sie ist 17 Kilometer lang und gehört zum Bundesland Niedersachsen. Juist ist bekannt für seinen breiten Strand, das saubere Wasser und die unberührte Natur. Es gibt keine Straßen auf der Insel, sondern nur Fahrradwege und Pferdekutschen. Es gibt daher auch keine Autos auf der Insel, was es zu einem ruhigen und erholsamen Ort macht. Auf der Insel Juist befindet sich zentral am Kurplatz das Café & Bistro "Baumann's". Von einem geräumigen Balkon kann man hinunter auf das bunte Treiben der kleinen Inselmetropole blicken, für Insulaner und Gäste ist dort einer der beliebtesten Anlaufpunkte der Insel. Eine Balkonüberdachung voller Design, Flexibilität und Vielseitigkeit lässt dort bei jeder Wettersituation ein gemütliches und komfortables Sitzen zu - dank einer PALMIYE Terrassenüberdachung. Es handelt sich dabei um eine individuelle Konstruktion, in dem sich über drei Ebenen erstreckenden Café und Bistro. Aufgabenstellung dabei war, dass das Giebelhaus eine Aufwertung durch einen ganzjährig nutzbaren Balkon bekommt und in einer gemütlichen Dach-Oase, vor allem in den Abendstunden, Gäste willkommen heißen kann. Andererseits sollten die über 2.500 Sonnenstunden pro Jahr, die Juist als Insel aufweisen kann, Urlauber beim Besuch ebenfalls verwöhnen können, so dass es nötig wurde ein flexibles Terrassendach zu installieren. Durch dieses wurde der großzügige Balkon für jedes Wetter nutzbar - an 365 Tagen im Jahr. Daher entschied sich der Inhaber vom "Baumann's" für horizontal verlaufende seitliche Glaselemente an der Längsseite (per Knopfdruck auf und zu) und feste Glaselemente an den Seiten. Die bodentiefen Fenster schaffen eine herrliche Transparenz. Unterhalb der Glaselemente wurden als Sonderkonstruktion zudem drei Stahlprofile verbaut, für noch mehr Halt und Schutz. Die Balkonüberdachung ist somit bis zu einer Windstärke von 10 zugelassen. Besonders wichtig war es dem Inhaber ein attraktives Pergola-Tuch zu verwenden, um Gemütlichkeit zu schaffen. Er entschied sich für das Tuch "Dark Flower", welches besonders robust, blickdicht und regenabweisend ist. Ergänzt um die 3-achsige, dimmbare Beleuchtung - da sie das Tuch auch nach oben hin stimmungsvoll anstrahlt - schafft es die perfekte Wohlfühlatmosphäre. Aufgrund der Projektanforderungen empfahl der PALMIYE Gastro-Fachpartner die Produktlinie Pergola SILVER - die Vorteile im Überblick: - die SILVER ist als angebaute Variante, oder freistehend erhältlich.

- Bei dieser Balkonüberdachung, wegen der geringeren Bautiefe, wurde die SILVER Pergola als Anbau-Variante gewählt.

- SILVER steht weltweit für den klassischen Kaltwintergarten-Anbau in der Gastronomie

- das moderne Design der Aluminiumprofile und des Daches punkten mit klaren Linien und Zeitlosigkeit

- das Design der Front- und Seitenbalken sorgt für ein sanftes, entspannendes Gesamtbild

- einsetzbar bis zu Windstärke 10 - dafür werden speziell konstruierte Aluminiumschienenprofilen mit Stahl verstärkt, was für maximale Standhaftigkeit sorgt.

- seitliche, hier horizontal verlaufende, Glas-Schiebeelemente schützen vor Kälte und Regen oder sorgen für flexible Frischluftzufuhr

- per Fernbedienung und in Minutenschnelle lassen sich die seitlichen Glasfenster sowie die Pergola SILVER öffnen und schließen

- dimmbare Beleuchtung - hier als 3-achsige LED-Beleuchtung - sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente

- die nicht sichtbaren, in den Pfosten integrierte Regenrinnen, sorgen für eine unproblematische Entwässerung

- Ein speziell entwickeltes Anti-Zugluftsystem verhindert das Eindringen von Zugluft zwischen der Dachdecke und den Schienen

- Sonderanfertigungs-Optionen machen die Pergola SILVER zu einem Allrounder für gastronomische Terrassenüberdachungen, Balkone und Kaltwintergärten Weitere Informationen, Spezifikationen und Fotos zu dem gesamten Projekt: https://palmiye.de/balkonueberdachung-cafe-bistro-baumanns-juist/

