Startseite Ein Job, der richtig Spaß macht! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-01-30 19:31. Spielplatzgestalter OBRA Design aus Oberösterreich sucht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Chance, in einem gefestigten Familienunternehmen zu arbeiten und so richtig Spaß zu haben. Wer gerne gestalterisch tätig ist und es liebt, Dinge zu produzieren, die Freude machen, für den ist eine Arbeitsstelle bei OBRA Design genau das Richtige. Das Familienunternehmen aus Oberösterreich ist spezialisiert auf Spielplatzdesign und Spielplatzbedarf und sucht zurzeit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich Montage. Es werden sowohl Monteure (m/w/d) als auch Montagehelfer (m/w/d) gesucht, die für die Montage und Demontage von Spielplätzen genauso zuständig sein werden wie für die Reparatur von Spielgeräten und den Transport der Spielplatzgeräte zu ihrem Einsatzort. Die Montageeinsätze finden großteils in Österreich statt. Das Unternehmen bietet viele Anreize, um motiviertes Fach- und Hilfspersonal zu finden, wie zum Beispiel die Möglichkeit, den Führerschein C sowie den Staplerschein kostenlos zu absolvieren, steuerfreie Essensgutscheine und die passende Arbeitskleidung. Hinzu kommt eine Anstellung in einem mittelständischen Familienunternehmen, in dem gesundes Wachstum, beste Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ein nachhaltiger Kundenkontakt im Vordergrund stehen. Im Moment ist außerdem eine Lehrstelle als Hochtechniker (m/w/d) frei. In diesem Beruf lernen die Auszubildenden den Umgang mit Holz und Holzwerkstoffen, verarbeiten Rundholz zu Schnittholz und erzeugen Bauteile und Fertigteilprodukte aus diesen Materialien. In der Ausbildung enthalten ist auch der Umgang mit Fertigungsanlagen. Interessenten melden sich am besten über die Website von OBRA Design: obra-play.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

email : obra@obra.at Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget. Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt - wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung! Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung. Pressekontakt: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

