stiebel-eltron.at - Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH kaufen

www.stiebel-eltron.at - Wärmepumpe kaufen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Luft-Wärmepumpe oder Sole-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH gesucht? Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen) von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH nutzen das leicht zu erschließende, regenerative Heizpotential, das in unserer Umwelt steckt: im Grundwasser, in der Umgebungsluft oder im Erdreich. Eine moderne Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist die Nummer Eins bei den aktuellen Heizungstechniken. Moderate Betriebskosten, wenig Wartungsaufwand, hoher Komfort, kein großer Platzbedarf und Umweltfreundlichkeit sorgen für eine hohe Beliebtheit bei Bauherrn in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten, Wien, im Burgenland, der Steiermark und Vorarlberg. Die energiesparenden und leistungsstarken Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH sind zukunftssicher und perfekt zu kombinieren mit Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) oder handelsüblichen Solaranlagen. Der Kauf einer Wärmepumpe mit Energiespartechnik ist mit Sicherheit eine richtige Entscheidung. In jeder Hinsicht macht sich der Kauf einer leistungsstarken Wärmepumpe mit richtungsweisender Energiespartechnik von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bezahlt.

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

