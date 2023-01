Startseite IT Sicherheit: Das Thema der Stunde Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-01-27 16:42. Computertechnik ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es, vor allem für Unternehmen, diese Technik bestens zu schützen. Server und Serverräume - computertechnisch stellen diese das Herz eines jeden Unternehmens dar. Dass diese Stellen besonders gut gegen alle Eventualitäten geschützt werden müssen, ist für die Experten von Brodinger eine Selbstverständlichkeit. Das Unternehmen ist spezialisiert auf IT Sicherheitstechnik, Brandschutz für den Serverraum und Batterie Speichersysteme . Die Planung und Umsetzung von funktionsfähigen und sicheren Serverräumen sowie die Wartung und Betreuung dieser gehören zum Kerngeschäft der Experten von Brodinger. Zu diesem Teil der IT-Sicherheitstechnik gehören zum Beispiel Risikoanalysen, Updates der Sicherheitskonzepte sowie umfassende Garantielösungen. Für Kunden und Kundinnen gibt es - für den Fall der Fälle - auch eine Hotline, unter der rund um die Uhr ein Sicherheitsexperte zu erreichen ist. Speziell im Bereich der klein- und mittelständischen Unternehmen gibt es noch viel Nachholbedarf in Sachen Computersicherheit und Serversicherung, weiß man bei Brodinger, und bietet darum fundierte Fachberatung zum Thema an. Vor allem seit der Corona Krise ist die Nutzung von Computern und des Internets sowie die Abhängigkeit von diesen enorm gestiegen. Damit einhergehend muss auch der Informationsstand steigen, und das nicht nur bei Unternehmern und Unternehmerinnen, sondern auch bei deren Angestellten. Bei Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist man in diesen Belangen bestens betreut. Mehr zum Unternehmen finden Interessierte auf der Website unter www.brodinger.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

email : office@brodinger.at Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner. Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert. Pressekontakt: Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

