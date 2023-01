Startseite Die Spielturm Saison beginnt! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-01-27 15:45. Auch wenn im Garten noch nichts los ist, hat die Spielturm Saison begonnen. Warum das so ist, weiß man bei Monsterspaß, dem Hersteller mit den ungeheuer günstigen Preisen. Ende Januar beginnt das Spielturm Jahr - richtig? Bei Monsterspaß, dem Spielturm Hersteller mit den besonders günstigen Preisen, weiß man, warum das so ist. Wer bereits einen Spielturm hat, der wird bereits jetzt prüfen, ob das Klettergerüst einen neuen Anstrich braucht, ob die Rutsche gut über den Winter gekommen ist und ob die Schaukeln eventuell ausgetauscht werden möchten. Schnee, Eis und Kälte können Kunststoffteile nämlich so richtig zusetzen. Wer noch keinen Spielturm hat, aber einen kaufen möchte, darf sich jetzt mit den Vorbereitungen befassen: • Das Prüfen, wie viel Platz im Garten ist - hier auch Auslaufstrecken bei den Schaukeln und bei der Rutsche beachten!

• Den passenden Spielturm auswählen

• Anhand des Maßplans festlegen, wo der Spielturm aufgebaut werden wird

• Prüfen, ob man selbst ein Punktfundament anlegen kann oder dazu Hilfe benötigt - besser, das gleich abzuklären und nicht bis zum Aufbau zu warten!

• Die Farben oder Lasuren für den Anstrich aussuchen

