Der Spielturm: Macht Spaß und hält fit

Deutschlands Kinder bewegen sich zu wenig, das ist mittlerweile Fakt. Es gilt, bereits früh für Bewegungsmöglichkeiten zu sorgen, die Spaß machen - und das kann nicht nur die Schule leisten. Wie kann es sein, dass sich Deutschlands Kinder immer weniger bewegen? Dazu gibt es viele Vermutungen, auch viele Fakten. Der Weg zur Schule falle weg, meinen die einen, wo Kinder früher zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren sind, springen heute die Eltern ein. Zum Teil aus Angst, dass auf dem Schulweg etwas passiert, zum Teil, weil sie sich mehr Kontrolle über ihre Kinder wünschen. Viele Lehrer wiederum klagen, dass die gesamte Bewegung, die Kinder brauchen, in der Schule stattfinden soll, was mit den wenigen Stunden Sportunterricht nicht geleistet werden kann. Doch wie findet man einen Weg hin zu mehr Bewegung? Beim Spielturm Experten ISIDOR in Brandenburg wird mit Eltern und Kindern diskutiert - und viele Ideen, die dabei entstehen, werden in den hochqualitativen Holzprodukten umgesetzt. Kinder möchten spannende Spielgeräte und Freunde einladen um darauf zu spielen, so viel ist klar. Am besten wird der Spielturm im Garten genutzt, wenn eine ganze Gruppe Kinder zusammenkommt und sich gemeinsam Spiele ausdenkt und Abenteuer ausheckt. Die Kombination aus Kletterturm und Gruppe sorgt dafür, dass Bewegung wieder Spaß macht, und das bereits ab dem Vorschulalter. Speziell für diese junge Fangemeinde hat man bei ISIDOR den Spielturm Bruno Brumm entwickelt, der von den Kindern geliebt wird. Keine Frage, lässt sich doch der Spielturm in Autoform zu allem umfunktionieren, was Kinderherzen höher schlagen lässt, vom Feuerwehrauto bis zum Marsmobil.

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : info@isidor.eu Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung. Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie. Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden. Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien. Pressekontakt: Isidor Verwaltungs GmbH

