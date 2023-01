Startseite Schiebetürsysteme für jeden Raum Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-01-26 20:10. Schiebetürsysteme sind die ideale Lösung für kleinen Wohnraum. Sie sparen Platz, sind modern und bieten viele Möglichkeiten zur Raumgestaltung. Schiebetürsysteme kennt man vor allem bei Büromöbeln und großen Schränken. Vor allem in kleinen Räumen sind diese Systeme ideal, da Möbel damit nicht mehr Platz benötigen, als ihre Grundfläche ausmacht. Der Raum, den sonst das Öffnen der Türen in Anspruch nimmt, kann schlicht vernachlässigt werden. Die Schiebetürsysteme können nicht nur in Möbeln verbaut werden, sondern auch in Räumen eingesetzt werden. Vor allem in kleinen Wohnungen können diese Lösungen richtig viel Platz sparen. Auch, wenn man eine Wohnung oder ein Büro umgestalten möchte, bieten Schiebetürsysteme die ideale Lösung. Eine Schiebetür als Raumteiler strukturiert Räume neu und kann so einen Rückzugsort, ein eigenes Büro oder einen extra Stauraum schaffen. Der zur Verfügung stehende Platz wird ideal genutzt und den entsprechenden Lebensumständen angepasst. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig, der Raumteiler kann als Trennungselement zwischen Büro- und Privatbereich zum Einsatz kommen, ein Gästezimmer entstehen lassen oder einen eigenen Stauraum für Sportsachen, Spielzeug oder Büromaterial schaffen. Mit Schiebetürsystemen vom Profi kann der Wohnraum ganz nach Wunsch und ganz nach Bedürfnis neu gestaltet werden. Moderne Schiebetürlösungen sind perfekt zu verbauen, haben ein elegantes Erscheinungsbild und sind geräuscharm. Somit lassen sich Wohnräume nicht nur aufwerten, sondern auch optisch gestalten und die Wohnung wird zum idealen Wohnparadies, auch wenn der Grundschnitt nicht den Bedürfnissen entsprochen hat. Im Häfele Katalog sowie auch auf der Website des Unternehmens finden sich viele Gestaltungsideen zum Thema Schiebetürlösungen - einfach vorbei schauen unter www.haefele.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg

Österreich fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

fax ..: +43 (0)6229/39 0 39-30

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : info@haefele.at Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele. Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden. Pressekontakt: Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten