Je m'laisse tranquille - Matthew Kramer Remix Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2023-01-26 18:48. Noch dynamischer, noch mitreißender: Matthew Kramer gelang mit seinem Remix von SYLVIEs „Je m'laisse tranquille" ein energiegeladener Dance-Track. Schon im Original fordert SYLVIE fast beschwörend ihre Ruhezone ein. Ihr geht es um Abgrenzung, um das Loslösen von allen Zwängen, von Stress oder falschen Beziehungen. Damit gewinnt sie Raum für Leichtigkeit und Rückbesinnung auf das Wesentliche. Der Clou: Es ist kein Appell an andere, sondern an sich selbst, sich in Ruhe zu lassen. Die klaren Rhythmen und Effekte des Remix verstärken die Einladung, authentisch und frei zu sein. SYLVIE veröffentlichte aktuell ihre Singles „Tchin" und „Je m'laisse tranquille". Matthew Kramer hat sich als Produzent elektronischer Musik, insbesondere Chillout und Trance, einen Namen gemacht. Der aktuelle Remix ist die erste gemeinsame Produktion der beiden. UPC 3617055204290

Release 26.01.2023 Anhang Größe Je m'laisse tranquille by Sylvie.jpg 20.38 KB