Storyblok-Entwicklung von Stone Labs

Stone Labs fokussiert sich auf die Entwicklung komplizierter Softwarelösungen wie Datenanalyseplattformen, Highload Marktplätze , digitale Plattformen und API-basierte Startups. Sehr oft ist es jedoch erforderlich, die Idee zu testen und einen Machbarkeitsnachweis zu erstellen. Außerdem sollte jede komplizierte Startup-Lösung eine benutzerfreundliche Website oder Zielseite haben, auf der die disruptiven Ideen mit dem Markt geteilt werden können. Stone Labs verfügt über große Erfahrung in der Entwicklung von Websites und E-Commerce-Portalen unterschiedlicher Komplexität, obwohl es immer eine Herausforderung ist, eine geeignete technische Plattform und einen geeigneten Stack auszuwählen. CMS (Content Management System) ist hier ein Kernkonzept und es ist sehr wichtig für die Website die am besten geeignete auszuwählen, ob Webflow, WordPress, Magento oder Drupal. Heutzutage, nimmt die Anzahl der Webplattformen ständig zu. Dabei ist es wichtig, das CMS zu wählen, das über verschiedene Frontends hinweg einfach gesteuert werden kann - Desktop-Websites, mobile Apps, TV-Apps und viele andere. Stone Labs hat dafür eine perfekte Lösung gewählt wie Storyblok. Storyblok ist ein sogenanntes Headless-CMS, das sich nur auf das Backend-Content-Management konzentriert, sodass das Entwicklungsteam jeden Frontend-Stack (Vue.JS, React, Angular, iOS, Android) auswählen kann. Hier sind einige Vorteile des Storyblok: * Plattformunabhängigkeit

* Austauschbarer Technologie-Stack

* API-First-Ansatz

* Einfache Lokalisierung

* Ein CMS für alle Plattformen und Apps Mit Storyblok hat Stone Labs mehrere Websites und Plattformen wie Zielseiten und Marktplätze erfolgreich implementiert. Auch bieten wir folgende Dienstleistungen an: * Storyblok -Website/Plattformentwicklung

* Storyblok-Customization und IS-Wartung

* Kundenspezifische Integrationen (E -Commerce, Google Analytics, Airtable, HubSpot und andere CRM). Jetzt ist Stone Labs auf dem Weg zum zertifizierten Storyblok-Lösungspartner.

