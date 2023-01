Startseite audimus, die Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker, stellt App für Mitgliedsbetriebe vor Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-25 13:33. Das Smartphone erleichtert zunehmend unseren Alltag. Inzwischen ist es ganz normal, darüber Bankgeschäfte zu erledigen, Bestellungen zu tätigen und soziale Netzwerke zu nutzen. Persönliche Apps sorgen dafür, dass all das reibungslos und sicher funktioniert. Jetzt stellt auch audimus, die starke Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker , exklusiv für ihre Mitglieder eine eigene App bereit. Wichtiges Tool für Hörakustiker, um Kunden zu erreichen Hörakustiker, die sich für die audimus-App entscheiden, können ganz einfach ihre Branchensoftware in das System der App einbinden. Schon ist die Plattform mit dem Terminmanagement verbunden und eröffnet direkte Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Kunden. So haben Hörakustiker die Möglichkeit, direkt Kontakt mit ihren Kunden aufzunehmen sowie sie mit persönlich auf sie zugeschnittenen Angeboten anzusprechen. Selbstverständlich sorgt dabei eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sicherheit. Aber die Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker hat sich für ihre App noch mehr einfallen lassen. Mitgliedsbetriebe haben die Wahl, die audimus-App mit Standard-Icon zu bestellen. Optional können sie sie alternativ mit einem individuellen Icon versehen. Das erscheint im Google ebenso wie im Apple App Store und wird nach dem Herunterladen natürlich auf dem Endgerät übernommen. So ist der Mitgliedsbetrieb der Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker immer auf dem Smartphone oder Tablet des Kunden präsent. Damit ist ein noch größerer Werbeeffekt verbunden. Außerdem sparen Hörakustiker mit der audimus-App Zeit und Kosten. Ein zusätzlicher Service für Kunden Ein weiteres Argument für die neue App der Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker ist, dass Hörakustiker mit ihr ihren Kunden einen noch attraktiveren Service bieten. Auf dem Smartphone ist die App immer mit dabei und hält alle Informationen rund um das persönliche Hörvermögen bereit. Zudem haben Anwender einen Überblick über ihre Hörsysteme sowie ihre Termine beim Hörakustiker und erhalten Informationen zu individuell auf sie zugeschnittene Neuheiten. Selbst die Buchung von Terminen ist mit der App möglich. Darüber hinaus profitieren ebenfalls die Kunden von der Zeitersparnis und den Kommunikationsmöglichkeiten der App sowie vom direkten Draht zu ihrem Hörakustiker. Die App braucht abhängig vom Gerätetyp lediglich aus dem Google oder Apple App Store heruntergeladen zu werden. Zur Registrierung werden eine PIN und ein QR-Code gesendet. Die Freischaltung erfolgt nach dem Einscannen des QR-Codes sowie der Eingabe der persönlichen Kunden-PIN. Die App der Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker bietet eine intuitiv bedienbare Oberfläche, die selbst auf Smartphones mit kleineren Bildschirmen übersichtlich gestaltet ist. Als Hörakustiker voll im Trend liegen Dabei ist die audimus-App mehr als ein Service-Tool und ein verkaufsförderndes Instrument. Mit ihr zeigen Hörakustiker, dass sie neuen Entwicklungen folgen sowie auf aktuelle Trends eingehen. Damit sprechen sie übrigens nicht nur gezielt die Interessen jüngerer Menschen an. Auch in der Generation der über 60-jährigen nutzen über 61 % Apps. Zudem wird die App von der Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker ständig weiterentwickelt. Aktuell sind beispielsweise ein digitales Serviceheft und weitere Funktionen in Planung. Exklusiv für audimus-Mitglieder Allerdings ist die audimus-App exklusiv den Mitgliedern der Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker vorbehalten. Nur sie können ihre Möglichkeiten nutzen und ihren Kunden den Extra-Service zur Verfügung stellen. Interessierte Nichtmitglieder können jedoch zeitgleich mit der Entscheidung für die Hörakustiker-App der audimus-Gemeinschaft beitreten und ab diesem Moment auch alle weiteren Vorteile der Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker nutzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: audimus GmbH & Co. KG

Herr Armin Ganß

Martinstraße 11

97070 Würzburg

Deutschland fon ..: +49 151 21256167

web ..: https://audimus.eu

Unsere Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker, audimus, hat sich zum Ziel gesetzt unseren Mitgliedern den besten Service und den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen fon ..: +49 (8134) 547 99 35

web ..: https://www.getaweb.de

