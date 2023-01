Startseite Naturholzmöbel & Monochorde in Ihrem DesignAuftrag und Selbstbau von Wohn- und Klangmöbeln Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-01-25 13:13. Naturholzmöbel Lindl HolzKunst in Roßhaupten bietet neben Innenausstattung auch Monochorde in einzigartigem Naturdesign an, dazu Workshops und Selbstbau. Christina Lindl und ihre Werkstatt Naturholzmöbel Lindl HolzKunst in Roßhaupten am Forggensee, Lebendiges Naturdesign - individuell für Wohnen, Instrumentenbau & Workshops. Die Leidenschaft der Inhaberin Christina Lindl für Naturdesign mit heimischen und sardischen Hölzern verbindet mit viel Gespür für ihre Kunden außergewöhnliche Maserungen, warmes mediterranes Farbenspiel und markante Strukturen zu einem kraftvollen Ausdruck. Ob modernes Innendesign, therapeutische Obertonklanginstrumente, kreatives Kunsthandwerk oder Möbelunikate - sie setzt die natürlichen Besonderheiten des Holzes in Szene. Aktuell zeigt sich gesellschaftlich das Bedürfnis nach einer hochwertigen Ausstattung und Geborgenheit im Zuhause. Auch der Anspruch an die Qualität von Geschäftsausstattungen steigt. Einzigartige, handgefertigte Naturholzmoebel , die Leichtigkeit und Wärme ausstrahlen und zu einer

Wohlfühl-Atmosphäre begleiten sind sehr gefragt. Bei Naturholzmöbel Lindl HolzKunst und ihren außergewöhnlichen Holzkreationen können sich die Kund/innen in den besten Händen fühlen.

Ihr Vorgehen, beginnend mit der Holzberatung Weckt Aufmerksamkeit: welches Holz, von seinem Charakter und der Wirkung her, passt genau zu Mensch und dem jeweiligen Raum? Christina Lindl ist es wichtig, in der Beratung den Bedarf

individuell und sehr tief wahrzunehmen, am Ende das Holzprodukt noch schöner umzusetzen, als ihre Kund/innen es sich vorstellen. Die Leistungen

ihres kreativen Unternehmens sind:

Energetische Holzberatung und individuelles Möbeldesign für alle Räume, Intuitives Feng

Shui Spezialangebot: Sofas mit wertvollem Holzgestell, ökologisch bepolstert, DaLi Leuchtbilder Selbstbau: Werkstattvermietung Instrumentenbau: Monochorde für Musik, Pädagogik und Therapie, Klangliege Baukurse mehrfach im Jahr, Workshops Musik &

Therapie Dies alles können ihre Kund/innen

auch vor Ort miterleben: bei Kursen oder im Begleiten der Fertigung. Zur Person: Studium Pädagogik, Psychologie und Soziologie, Master

of Arts, Schreinermeisterkurs Seit 2007 unternehmerisch tätig mit Instrumentenbau und Workshops, Naturholzmöbel Design 13 Jahre Lehrtätigkeit Kunst, Werken und Pädagogik an Fachschulen für Heilerziehungspflege Seit 2015 auch als Musiktherapeutin in der Fachklinik Enzensberg tätig. Was Christina Lindl geprägt

hat: Aufgewachsen in einer musikalischen Kunsthandwerker Familie, umgeben von Musik

und einer besonderen Wohnatmosphäre im selbstgebauten, mit Holz und Stein

ausgestatteten Künstlerhaus. Eine tiefe Wahrnehmung des Bedarfs ihrer Kund/innen

und der Sinn für intuitives Fengshui haben sich

ihr hier erschlossen. Weiterführende und unverbindliche Informationen im Internet

Auftritt oder in ihrer Ausstellung in Roßhaupten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Naturholzmöbel Lindl HolzKunst

Frau Christina Lindl

Augsburger Str. 6

87672 Roßhaupten

Deutschland fon ..: 083679135891

web ..: https://naturholzmoebel-lindl.de/

