HSMA & Partner präsentieren internationales Revenue Management Event: "Das Zeitalter der digitalen Herrschaft"

Das Event ist Teil des Global Revenue Forum, welches am 31.1.2023 zeitgleich in London, Stockholm, Milano und Luzern stattfindet.

Unter dem Titel "Das Zeitalter der digitalen Herrschaft - Part of the Global Revenue Forum 2023" organisieren die Gastgeber Swiss Hospitality Collection AG, SHL - Schweizerische Hotelfachschule Luzern, SHS Academy, Hotel & Gastro Union sowie die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. ein innovatives Fachevent für die Hotellerie .

Die Top Keynotes werden mithilfe eines Livestreams aus den anderen Locations hinzugeschaltet: «Wir streamen in Luzern spannende Vorträge aus den jeweiligen Locations in Milano, London oder Stockholm und bieten im Rahmen unseres Programms vor allem Inhalte rund um Automatisierung im Revenue Management mit in der Branche etablierten Speakern vor Ort. Hinzu kommt die Möglichkeit eines aktiven Austausches in der Location. Neben dem Verwaltungsratspräsidenten der Swiss Hospitality Collection Wilhlem K. Weber, konnten wir unter anderem Gerhard Wasem, Geschäftsführer von MiceRate und Vorsitzender des Expertenkreises MICE unseres Verbands sowie den Wissenschaftler für Konsumentenverhalten Prof. Dr. Kai-Markus Müller als Keynote Speaker gewinnen», so Anna Heuer, Mitorganisatorin des Events in der Schweiz und Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Revenue Management-Experte und ebenfalls Mitorganisator dieses Events Wilhelm K. Weber fügt hinzu: «Auch im Revenue Management müssen wir uns offensichtlich der Tatsache stellen, dass nicht länger der `Humane Revenue Manager´ die besten Entscheidungen trifft. Dennoch sind die Programme komplex und es bedarf einer klaren Strategie, damit das Computerprogramm nicht zum unkontrollierten Selbstläufer wird. Somit hat die Hotellerie hier einige Herausforderungen zu meistern. Mit diesem Event wollen wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern relevante Lösungsansätze bieten.»

Computer und Algorithmen gehören längst zu unserem Alltag und entscheiden in vielen Aspekten unseres Lebens bereits heute. Bei diesem Tagesevent wird das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und Inputs für den Praxisalltag vermittelt.

Als Hauptsponsor konnten die Organisatoren Duetto gewinnen, die kürzlich zum zweiten Mal in Folge zum Besten Revenue Management System durch die HotelTechAwards ausgezeichnet wurden. Als Teil des Rahmenprogramms werden Franziska Schemmann, Director of Sales und Matthias Heel, Director of Hospitality Solutions von Duetto, sich mit Impulsen rund um das Thema Echt-Zeit-Analysen & Digitalisierung der Customer-Journey einbringen. Der Fokus liegt dabei auf dem Einblick in Best Practice Ansätze und die mögliche Einbindung in den Alltag eines Revenue Managers.

Für Mitglieder der HSMA Deutschland e.V., der Swiss Hospitality Collection, Studierende und Alumni der SHL, Duetto-Kunden, Studierenden und Alumni der SHS Academy und Mitglieder der Hotel & Gastro Union ist das Event kostenlos. Bei Interesse sind die entsprechenden Promotion-Codes direkt bei den jeweiligen Organisationen erhältlich.

